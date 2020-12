USA: Donald Trump zapowiada weto budżetu na obronność

Donald Trump zagroził zawetowaniem przyszłorocznego budżetu na działanie Departamentu Obrony USA, jeśli przepisy o obronności nie będą zawierały poprawki ułatwiającej pozywanie serwisów społecznościowych za moderację umieszczanych w nich treści.

Ustępujący prezydent USA zapowiedział, że zawetuje przyjęcie National Defense Authorization Act (NDAA), czyli ustawy federalnej określającej roczny budżet obronny kraju, jeśli nie będzie ona zawierała zapisów uderzających w serwisy społecznościowe. Zgodnie z ustawą w przyszłym roku podatkowym na działania Departamentu Obrony USA przeznaczonych miałoby zostać 740 mld dolarów.

Trump grozi, że poprze budżet tylko wtedy, jeśli nowe przepisy wyeliminują sekcję 230 tzw. ustawy o przyzwoitości komunikacyjnej, czyli Communications Decency Act z 1996 r., która to sekcja chroni platformy internetowe i firmy technologiczne przed procesami sądowymi za moderację umieszczanych na ich stronach treści.

"Jeśli bardzo niebezpieczna i niesprawiedliwa sekcja 230 nie zostanie całkowicie usunięta w ramach regulacji NDAA, będę zmuszony zawetować ustawę, kiedy trafi ona na moje piękne biurko w Białym Domu" - napisał Trump na Twitterze.

Trump oraz Republikanie wielokrotnie krytykowali platformy społecznościowe za ich decyzje dotyczące moderacji treści oraz zarzucali im tłumienie "konserwatywnych głosów". Prezydent USA zapowiedział regulacje przeciwko serwisom zwłaszcza po tym, jak Twitter zaczął jeszcze w maju oznaczać wpisy polityka jako m.in. szerzące dezinformację lub gloryfikujące przemoc.

Groźby Trumpa skrytykowała już m.in. grupa Internet Association, zrzeszająca takie firmy internetowe jak Facebook, Amazon, Google i Twitter.

"Usunięcie sekcji 230 samo w sobie jest zagrożeniem dla obronności narodowej. Prawo to umożliwia platformom internetowym usuwanie szkodliwych i niebezpiecznych materiałów z sieci, w tym treści terrorystycznych i dezinformacji" - oświadczyła grupa.

National Defense Authorization Act to jedne z najważniejszych przepisów w USA przyjmowane niezmiennie co roku od 60 lat. Określają one wszystkie wydatki na obronność od uposażeń i podwyżek dla oddziałów wojskowych po zakupy sprzętu militarnego.

Jak dotąd doradcy Kongresu wypowiadają się sceptycznie o tym, czy Trump faktycznie zablokuje ustawę i sugerują, że groźby wysuwane przez prezydenta USA mają raczej na celu zmuszenie prawodawców do zrewidowania przepisów chroniących firmy internetowe i włączenie ich do przepisów o obronności. Przeciwko usunięciu sekcji 230 byliby na pewno Demokraci.