USA: Doradca Bidena: będziemy w pełni zaangażowani w prace WHO, by walczyć z pandemią

Dr Anthony Fauci, główny doradca medyczny nowego amerykańskiego prezydenta Joe Bidena, oświadczył w czwartek, że USA pozostaną członkiem WHO i będą w pełni uczestniczyć w pracach Organizacji. Poprzedni prezydent Donald Trump planował wyprowadzić USA z WHO.

"Mam zaszczyt oświadczyć, że USA pozostaną członkiem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)" - powiedział w czwartek Fauci podczas wideorozmowy z zarządem WHO.

Doradca Bidena przekazał, że nowa administracja wznowi "regularne zaangażowanie" w prace WHO, zaprzestanie wycofywania z Organizacji amerykańskich pracowników i spełni wobec niej swoje zobowiązania finansowe.

Fauci zapowiedział, że USA będą współpracowały z Organizacją zajmując się tematami "od pandemii koronawirusa po HIV/AIDS". Doradca nowego prezydenta poinformował, że USA przyłączą się również do prowadzonego przez WHO i pomagającą w szczepieniach krajom o niskich dochodach inicjatywę GAVI programu COVAX. Jego celem jest sprawiedliwa dystrybucja szczepionek przeciw Covid-19 na świecie i dostarczenie ich najuboższym krajom świata.

"To dobry dzień dla WHO" - skomentował amerykańskie deklaracje szef Organizacji Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Trump wstrzymał finansowanie WHO i ogłosił proces zmierzający do wycofania się USA z tej Organizacji w lipcu 2021 r. - przypomina agencja Reutera dodając, że amerykańska składka stanowi największą pozycję w przychodach WHO.

Poprzedni prezydent USA zarzucał WHO prochińskie nastawienie i niewłaściwe zarządzanie oraz ukrywanie informacji w pierwszej fazie pandemii koronawirusa. Zarzuty te były odpierane przez Tedrosa.

Biden już wcześniej zapowiadał, że decyzja o wstrzymaniu procesu wychodzenia USA z WHO będzie jednym z pierwszych działań jego nowej administracji.