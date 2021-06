USA: Doradca Bidena: nie doszło do porozumienia z Turcją w sprawie S-400

Prezydenci USA i Turcji, Joe Biden i Recep Tayyip Erdogan, nie znaleźli rozwiązania problemu zakupu przez stronę turecką rosyjskiego systemu rakietowej obrony powietrznej S-400 - poinformował w czwartek doradca amerykańskiego prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.

Biden i Erdogan spotkali się w poniedziałek w kuluarach szczytu NATO w Brukseli.

Na czwartkowym briefingu prasowym Sullivan powiedział, że podjęto zobowiązanie do kontynuowania dialogu w kwestii S-400, która poróżniła oba kraje w czerwcu 2019 roku, gdy Turcja poinformowała USA, iż zakupiła od Rosji tę broń. W reakcji Waszyngton w 2020 roku nałożył na Ankarę sankcje zawieszając turecki udział w programie produkcji amerykańskich myśliwców najnowszej generacji F-35.

S-400 Triumf to najbardziej zaawansowany technologicznie rosyjski system obrony powietrznej i przez Moskwę zaliczany jest do czwartej generacji. Według rosyjskich informacji jest on zdolny do zwalczania wszystkich rodzajów ataków z powietrza z wyjątkiem użycia międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Jednocześnie może zwalczać do 10 celów i naprowadzać do 20 rakiet.

Zakup przez Turcję S-400 od początku wzbudzał sprzeciw USA. Amerykańscy eksperci uważają, że radary tego systemu "nauczą się" dostrzegać i śledzić myśliwce F-35, przez co ich niewykrywalność stałaby się wątpliwa. Przeciwne umowie Turcji z Rosją jest także NATO, którego dowódcy wojskowi twierdzą, że rosyjska broń nie jest kompatybilna z systemami militarnymi Sojuszu.