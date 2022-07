USA: Doradca Bidena: pogłębianie przez Rosję więzi z Iranem to ogromne zagrożenie

Próby Rosji pogłębienia więzi z Iranem w czasie inwazji na Ukrainę stanowią ogromne zagrożenie - ocenił w środę doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.

"Pogłębienie sojuszu Rosji z Iranem w celu zabijania Ukraińców to coś, co powinien dostrzec cały świat i traktować jako ogromne zagrożenie" - powiedział Sullivan na pokładzie samolotu w czasie podróży na Bliski Wschód, cytowany przez agencję Reutera.

Komentarz doradcy prezydenta Joe Bidena pojawił się w kontekście doniesień amerykańskiego wywiadu, według których Iran przygotowuje się do przekazania Rosji nawet kilkuset dronów do wykorzystania na wojnie z Ukrainą. W przyszłym tygodniu prezydent Rosji Władimir Putin ma udać się do Teheranu; Sullivan uznał termin podróży Putina za "interesujący".

Prezydent Biden rozpoczął w środę podróż na Bliski Wschód, w trakcie której odwiedzi Izrael, Autonomię Palestyńską i Arabię Saudyjską.