USA: Doradca Bidena rozmawiał z doradcą Putina o sytuacji wokół Ukrainy

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan rozmawiał w środę przez telefon z doradcą prezydenta Rosji ds. polityki zagranicznej Jurijem Uszakowem - przekazał Biały Dom. Sullivan miał m.in. podkreślić zaniepokojenie ruchami rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą.

Jak podała w komunikacie rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu Emily Horne, rozmowy były kontynuacją dialogu, rozpoczętego 7 grudnia podczas wideokonferencji prezydentów USA i Rosji, Joe Bidena i Władimira Putina.

"Sullivan powtórzył silne zaniepokojenie koncentracją wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą i podkreślił, że USA będą blisko koordynować z naszymi europejskimi sojusznikami i partnerami dążenia do rozwiązania kwestii bezpieczeństwa i strategicznych za pomocą dyplomacji" - napisano w komunikacie.

W oświadczeniu dodano, że w czwartek asystent sekretarza stanu USA ds. Europy i Eurazji Karen Donfried przeprowadzi konsultacje z sojusznikami w NATO w Brukseli, by "wypracować skoordynowane podejście".

We wtorek i środę Donfried rozmawiała z przedstawicielami władz Ukrainy i Rosji. Relacjonując przebieg tych spotkań, przedstawicielka Departamentu Stanu podkreśliła, że USA nie będą podejmować decyzji o Ukrainie bez Ukrainy, a także że to do Rosji należy wykonanie kroku w kierunku deeskalacji napięć. Zadeklarowała, że jedynym rozwiązaniem konfliktu jest dyplomacja i wdrożenie porozumień mińskich w sprawie uregulowania konfliktu zbrojnego w Donbasie.

Donfried poinformowała też, że w Moskwie otrzymała od wiceszefa MSZ Rosji Siergieja Riabkowa listę "propozycji na temat bezpieczeństwa europejskiego", którą zamierza przekazać prezydentowi Bidenowi oraz sojusznikom w NATO i w UE.

W środę odpowiadając na pytanie dziennikarzy prezydent Biden nie wykluczył kolejnych dyplomatycznych rozmów z prezydentem Putinem.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński