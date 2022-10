USA: Dożywotnie więzienie za celowe wjechanie w tłum i zabicie sześciu osób

Darrell Brooks został uznany w środę winnym umyślnego zabójstwa i skazany na dożywotnie więzienie za wjechanie SUV-em w tłum uczestników świątecznej parady w Waukesha, w stanie Wisconsin w USA w listopadzie 2021 roku. Zginęło wówczas sześć osób, w tym 8-letni chłopiec, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Prokurator okręgowy Waukesha Susan Opper apelowała do sędziów przysięgłych, aby podążali za instrukcjami sędzi Jennifer Dorow i w swych rozważaniach nie brali niczego pod uwagę poza zachowaniem Brooksa w trakcie parady.

Niecałe dwa tygodnie wcześniej Brooks wyszedł z więzienia za kaucją 1000 dolarów w sprawie dotyczącej przemocy domowej. Przejechał rzekomo kobietę, która powiedziała, że jest matką jego dziecka.

Jak podała CNN, Brooks reprezentował się w sądzie sam. Był bojowy i wygłaszał "niestworzone rzeczy i przedstawiał dziwaczne argumenty".

"Jechał z prędkością około 30 mph (ok. 55 km/godz). To było celowe. Wjechał w grupę 68 osób. Jak można uderzyć w jedną i jechać dalej? Jak można uderzyć w dwie i jechać dalej? (…) Twierdzę bez żadnych wątpliwości, że istnieją przytłaczające dowody na to, że Darrell Brooks działał z premedytacją i całkowicie zlekceważył ludzkie życie" - argumentowała Opper.

Oskarżony wielokrotnie powtarzał, że w trakcie procesu pojawiły się "błędne wyobrażenia" i "kłamstwa" na jego temat.

"Nigdy nie słyszałem, aby ktoś próbował celowo zranić kogoś, usiłując jednocześnie naciskać w klakson, próbując ostrzec ludzi o swojej obecności" - stwierdził zaprzeczając zeznaniom świadków i filmom wideo, pokazujących masakrę.

Jeden z nich opowiadał, że Brooks staranował m.in. zespół szkoły średniej z Waukesha i nie zatrzymał się. Inna kobieta przypomniała, jak SUV uderzył ją w plecy, po czym przetoczyła się pod pojazdem. Doznała m.in. obrażeń kręgosłupa.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski