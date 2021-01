USA: Dr Jill Biden pierwszą w historii kraju pierwszą damą pracującą poza Białym Domem

Dr Jill Biden, żona zaprzysiężonego w środę prezydenta USA Joe Bidena, przejdzie do historii jako pierwsza pierwsza dama USA, która będzie pracować poza Białym Domem.

Dr Biden - która pracowała w pełnym wymiarze godzin jako wykładowczyni języka angielskiego w Northern Virginia Community College także wtedy, gdy jej mąż był wiceprezydentem - zapowiedziała, że nie zamierza rezygnować z pracy.

"Dr Biden będzie oddzielała nauczanie w Northern Virginia Community College od roli publicznej" - poinformował w oświadczeniu przekazanym ABC News rzecznik dr Biden Michael LaRosa.

Jill Tracy Jacobs Biden urodziła się 3 czerwca 1951 roku w Hammonton w stanie New Jersey, a dorastała w Willow Grove w Pensylwanii, na obrzeżach Filadelfii. W 1975 roku poznała ówczesnego senatora Joe Bidena. Pobrali się w Nowym Jorku w 1977 roku.

W 2007 roku otrzymała tytuł doktora, zdobyty na University of Delaware.

W latach 2009-2017, jako druga dama, dr Biden zajmowała się między innymi wspieraniem rodzin wojskowych oraz edukacji kobiet. Podróżowała do prawie 40 krajów, odwiedzała bazy wojskowe, szpitale i obozy dla uchodźców oraz działała na rzecz edukacji i wzmocnienia pozycji ekonomicznej kobiet i dziewcząt.

W 2019 roku ukazały się jej wspomnienia "Where the Light Enters: Building a Family, Discovering Myself".

W ub.r. Biden broniła swojej decyzji o używaniu tytułu doktora po tym, jak Joseph Epstein w "Wall Street Journal" wezwał ją do rezygnacji z niego. Autor twierdził między innymi, że tytuł sprawia wrażenie "oszukańczego" i "nikt nie powinien nazywać siebie doktorem, jeżeli nie przyjął porodu".

"Jedną z rzeczy, z których jestem najbardziej dumna, jest mój doktorat" - powiedziała dr Biden w grudniu ub.r. w programie "The Late Show With Stephen Colbert". "Tak ciężko na niego pracowałam" - dodała.