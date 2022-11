USA: Druga tura rozstrzygnie kluczowy wyścig o Senat w Georgii

Do rozstrzygnięcia pojedynku o mandat senatora z Georgii potrzebna będzie druga tura wyborów, która odbędzie się 6 grudnia - poinformował zawiadujący wyborami urząd sekretarza stanu. Rywalizacja byłego futbolisty Herschela Walkera z broniącym mandatu Demokratą Raphaelem Warnockiem może zdecydować o kontroli nad Senatem USA.

"Mimo że urzędnicy hrabstw wciąż wykonują szczegółową pracę licząc głosy, uważamy że można bezpiecznie powiedzieć, że odbędzie się druga tura w wyborach do Senatu USA tu w Georgii, zaplanowana na 6 grudnia" - napisał na Twitterze Gabriel Sterling, wysoki rangą urzędnik w biurze sekretarza stanu Georgii. Urząd ten zajmuje się administracją wyborów.

Po podliczeniu 96 proc. głosów, senator Demokratów Raphael Warnock prowadzi z Republikaninem Herschelem Walkerem stosunkiem 49,2 proc. do 48,7 proc., ale prawdopodobnie nie zdobędzie 50 proc. wymaganych do uniknięcia dogrywki. Kandydat Partii Libertariańskiej Chase Oliver zgromadził 2,1 proc. głosów.

Walker to wspierana przez Donalda Trumpa była gwiazda futbolu amerykańskiego, zaś Warnock to pastor kościoła baptystów.

Dogrywka w Georgii może oznaczać, że dopiero w grudniu rozstrzygnie się kwestia tego, kto będzie miał większość w Senacie. Poza Georgią, wciąż nie znamy zwycięzców w trzech pojedynkach o Senat. W Wisconsin i Nevadzie prowadzą kandydaci Republikanów, zaś w Arizonie obecny senator Demokratów, były astronauta Mark Kelly. Republikanie muszą wygrać trzy z czterech wyścigów.

Nadal nierozstrzygnięta jest kwestia tego, która z partii będzie miała większość w Izbie Reprezentantów, choć według obecnych prognoz NBC News, Republikanie mają znaczną szansę na uzyskanie minimalnej przewagi. W obecnej chwili znani są zwycięzcy 377 z 435 wyścigów, z czego 199 to Republikanie, a 178 - Demokraci. Liczba mandatów wymagana do uzyskania większości to 218.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński