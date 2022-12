USA: Drugi z przywódców spisku przeciwko gubernator Michigan skazany na 19 lat więzienia

Amerykański sąd federalny w Michigan skazał w środę na ponad 19 lat pozbawienia wolności Barry'ego Crofta jr., jednego z dwóch przywódców grupy planującej porwanie gubernator stanu Michigan Gretchen Whitmer jesienią 2020 r. Dzień wcześniej inny z liderów spiskowców został skazany na 16 lat.

Croft, 46-letni kierowca ciężarówki ze stanu Delaware, był opisywany przez prokuraturę jako "duchowy przywódca" liczącej kilkanaście osób grupy planującej porwanie Whitmer w nadziei na wzniecenie wojny domowej i antypaństwowej rewolty. Agencja AP podaje, że prokurator porównał rolę Crofta w grupie do "jakiegoś szejka w ISIS".

Obok zarzutu udziału w zmowie w celu uprowadzenia gubernator z jej letniej rezydencji Croft został w sierpniu uznany za winnego nielegalnego posiadania materiałów wybuchowych w postaci fajerwerku przerobionego na granat odłamkowy.

Wymiar kary dla Crofta ogłoszono po tym, jak dzień wcześniej karę 16 lat więzienia zasądzono jego wspólnikowi Adamowi Foksowi.

Obaj mężczyźni mieli planować porwanie gubernator Michigan, demokratki Gretchen Whitmer, motywowani gniewem na wprowadzone przez nią restrykcje pandemiczne. Ich plan obejmował uprowadzenie polityk z jej letniej rezydencji, zabicie przy tym jej ochrony oraz wysadzenie mostu, by utrudnić akcję policji. Według śledczych, liczyli oni, że w ten sposób przyczynią się do wybuchu wojny domowej. Obaj liderzy spisku należeli bowiem do skrajnie prawicowego ruchu zwanego "Boogaloo bois", którego celem ma być doprowadzenie do rewolucji.

Zamach udało się udaremnić ze względu na infiltrację grupy przez agentów FBI, którzy ostatecznie aresztowali 14 mężczyzn. Według obrońców skazanych, nie mieli oni rzeczywistych zamiarów zrealizowania swoich planów i zostali sprowokowani przez funkcjonariuszy służb. M.in. z tego powodu ławnicy w pierwszym procesie w kwietniu nie mogli dojść do zgody w sprawie wyroku dla Foksa i Crofta, jednocześnie uniewinniając dwóch innych uczestników zmowy. Dwóch kolejnych przyznało się do winy i poszło na współpracę ze śledczymi, w rezultacie czego otrzymało niższe wyroki 2,5 i 4 lat więzienia. Trzech innych członków grupy zostało skazanych w grudniu przez sąd stanowy na 12, 10 i 7 lat pozbawienia wolności za "materialną pomoc w dokonaniu aktu terrorystycznego". Pięciu wciąż oczekuje na swój proces.

W procesie przywódców, sędzia Robert Jonkers zdecydował o wyroku łagodniejszym niż wnioskowane przez śledczych dożywocie. Jednocześnie przyznał, że grupa ekstremistów posiadała dużo broni i "wszelkiego rodzaju materiałów gotowych do użycia, by zrealizować swój cel".

Whitmer uzyskała reelekcję w wyborach przeprowadzonych w listopadzie br. i jest wymieniania przez media jako potencjalna przyszła kandydatka Partii Demokratycznej na prezydenta.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński