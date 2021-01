USA: "Drzewa pamięci” od polskich dzieci dla ocalałych z Holocaustu

Dzieci z polskich szkół dokształcających obdarowały w środę swoimi pracami plastycznymi 27 osób ocalałych z Holocaustu. Prace przygotowały w ramach projektu „Drzewa pamięci” realizowanego przez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku i Centralę Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.

"Poprosiliśmy dzieci ze szkoły przy parafii Św. Cyryla i Metodego o przygotowanie prac dedykowanych w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Holokauście i 76. rocznicy wyzwolenia Obozu Auschwitz-Birkenau tym, którzy ocaleli z Holokaustu i mieszkają w naszym okręgu konsularnym. Chcieliśmy, żeby tym tematem było drzewo jako symbol pamięci i korzeni do których sięgamy." - wyjaśnił PAP ideę przedsięwzięcia konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki.

Inicjatywę poprzedziła przygotowana przez nauczycieli specjalna lekcja o Holokauście.Projekt zakładał, że centralnym motywem prac stanie się drzewo. Nie narzucał dzieciom żadnych ram formalnych

Według konsula dzieci w zadziwiająco dojrzały sposób uniosły ciężar poważnego i złożonego tematu.

"Możemy być dumni, z naszej polskiej i polsko-amerykańskiej młodzieży. Te prace są nie tylko piękne, ale niosą bardzo głębokie przesłanie dla wszystkich, którzy ocaleli. Spotkały się przy nich dwa pokolenia. Osób, które urodziły się w Polsce przebywały tam przed i w czasie drugiej wojny światowej, często straciły wielu bliskich i znalazły się w Nowym Jorku, a teraz symbolicznie, za pośrednictwem prac zetknęły się z młodym pokoleniem Polaków, w tym urodzonych już w Ameryce" - podkreślił konsul.

Jak dodał najważniejszym wymiarem projektu było zwrócenie uwagi na to, że ilustruje wspólną historię oraz łączenie pokoleń. Z sześciu milionów Żydów, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, przypomniał, połowa miała polskie pochodzenie.

"Spotkało się to z ogromnym wzruszeniem ocalałych z Holokaustu. (…) Zostali naocznie zapewnieni, że młode pokolenie pamięta i będzie pamiętało o tym, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej. Cierpienie i poświęcenie rodzin, które przetrwały Holokaust nie poszły na marne" - ocenił Kubicki.

Współautorem projektu była Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce (CPSD),powstała w 1925 roku w odpowiedzi na likwidację dwujęzycznych szkół etnicznych.

"Projekt Drzewa Pamięci skłonił nas do podjęcia rozmowy z uczniami na tak trudny temat, jakim jest Holokaust. To idealny moment również na poruszenie tematu dotyczącego istoty przestrzegania praw człowieka. Aby uczniowie lepiej zrozumieli doświadczenia przeszłości, my nauczyciele musimy przeprowadzać zajęcia poświęcone tej tematyce" - tłumaczyła prezes CPSD dr Dorota Andraka.

Prace wykonało 27 dzieci dla osób ocalałych z Holokaustu. Niezależnie od tego wszyscy uczniowie w szkole przygotowali trzy prace dedykowane symbolicznie wszystkim ocalałym , które będą eksponowane w polskiej placówce.

Ocaleli z Holokaustu otrzymali także w darze żywe drzewka oliwne. Ma to być znakiem, że wraz z rozwijaniem się drzewek pamięć o wydarzeniach z czasów wojny i ocalałych także się rozwija.

O zachodzie słońca 27 stycznia w kalendarzu żydowskim rozpoczął się Nowy rok drzew (Tu B'Shvat). Jest to dzień sadzenie drzew, co według niektórych źródeł zawsze było wyrazem nadziei na przyszłość, zapuszczania korzeni i przywiązania się do ziemi.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski