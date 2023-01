USA: Dwie ofiary śmiertelne nocnych strzelanin

W noc sylwestrową i w Nowy Rok doszło w Alabamie i Oklahoma City do dwóch oddzielnych strzelanin. Zginęły w sumie dwie osoby, a kilkanaście doznało obrażeń.

W sobotnią noc w Mobile, w stanie Alabama, zginął od kul 24-letni mężczyzna w niedalekiej odległości, od miejsca gdzie ludzie gromadzili się na powitanie Nowego Roku. Policja dotarła tam około godziny 23.15.

"Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, dowiedzieli się, że nieznany sprawca zastrzelił 24-letniego mężczyznę. Dziewięć innych osób, w wieku od 17 do 57 lat, doznało ran postrzałowych i zostało zabranych do lokalnych szpitali "z obrażeniami od niezagrażających życiu do poważnych" - podała w niedzielę CNN, powołując się na policję.

Jak wyjaśniła stacja, nie dokonano jeszcze żadnych aresztowań i nie jest jasne, co było powodem strzelaniny. Do wymiany ognia doszło, gdy tłumy w centrum miasta zebrały się na imprezie MoonPie Over Mobile.

"To jest aktywne śledztwo" - informowała policja, zapowiadając dostarczanie nowych szczegółów, w miarę gdy staną się dostępne.

W kilka godzin po północy także w strzelaninie w Oklahoma City został zabity jeden mężczyzna. Trzy inne osoby odniosły rany.

"Wiele jednostek policji odpowiedziało na wezwanie. Funkcjonariusze na miejscu zdarzenia powiadomili, że mężczyzna zmarł na miejscu, a medycy zabrali do szpitala co najmniej trzy inne ofiary. Nie wiadomo, w jakim są stanie" - relacjonowała lokalna telewizja KOCO 5.

Policja przesłuchuje świadków. Nie znaleziono jeszcze podejrzanego.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski