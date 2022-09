USA: Dwunasty raz odmówiono warunkowego zwolnienia zabójcy Johna Lennona

Mężczyźnie, który w 1980 roku zastrzelił Johna Lennona przed jego domem na Manhattanie, po raz dwunasty odmówiono zwolnienia warunkowego.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Mark David Chapman, lat 67, stawił się przed komisją ds. zwolnień warunkowych pod koniec sierpnia - informuje we wtorek agencja AP, cytując informacje departamentu więziennictwa stanu Nowy Jork.

Urzędnicy stanowi nie udostępnili jeszcze stenogramów z ostatniego przesłuchania, ale w poprzednich Chapman wielokrotnie wyrażał skruchę. Podczas przesłuchania w 2020 roku nazwał swoje czyny "potwornymi" i powiedział, że nie będzie miał "żadnych powodów do narzekań", jeśli zdecydują się pozostawić go w więzieniu do końca życia - pisze AP.

"Zamordowałem go (Lennona -PAP), ponieważ był bardzo, bardzo, bardzo sławny i to jedyny powód, a ja bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szukałem sławy" - powiedział wtedy Chapman.

Następny raz ma się stawić przed komisją ds. zwolnień warunkowych w lutym 2024 roku.