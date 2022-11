USA: Dyrektor FBI: Żydzi "desperacko" potrzebują wsparcia w związku z nasileniem ataków antysemickich

Dyrektor FBI Christopher Wray oświadczył, że społeczność żydowska w Stanach Zjednoczonych jest " atakowana ze wszystkich stron" i "desperacko" potrzebuje dodatkowego wsparcia ze strony biura w związku z widocznym nasileniem się ataków antysemickich.

"Antysemityzm i przemoc, która z niego wynika, jest trwałym i obecnym faktem" - powiedział Wray, którego wypowiedź cytuje w sobotę portal "The Times of Israel".

Dyrektor FBI podkreślił, że około 63 procent przestępstw motywowanych nienawiścią na tle religijnym było napędzane antysemityzmem, "i jest to wymierzone w grupę, która stanowi około 2,4 proc. amerykańskiej populacji" - dodał.

"To społeczność, która zasługuje i rozpaczliwie potrzebuje naszego wsparcia, ponieważ jest atakowana ze wszystkich stron" - zaapelował Wray.

Jak zaznaczył zagrożenia przestępstwami na tle nienawiści oraz terroryzmem domowym związanym z antysemityzmem zostały "podniesione do rangi narodowego priorytetu zagrożeń".

"The Times of Israel" przypomina, że w ostatnich latach doszło do wielu ataków na synagogi w Stanach Zjednoczonych, w tym do strzelaniny w 2018 roku w zgromadzeniu "Tree of Life" w Pittsburghu w Pensylwanii, w której zginęło 11 osób - był to najbardziej krwawy atak w historii społeczności żydowskiej w Stanach Zjednoczonych.