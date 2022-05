USA: Dyrektor think tanku: nasz wywiad dzieli się informacjami z Ukrainą, ale urzędnicy zbyt otwarcie o tym mówią

Richard Fontaine, Dyrektor Centrum Nowego Bezpieczeństwa Amerykańskiego powiedział w sobotę portalowi thehill.com, że amerykański wywiad dzieli się informacjami z Ukrainą, ale urzędnicy zbyt chętnie informują o tym media.

Dyrektor Centrum Nowego Bezpieczeństwa Amerykańskiego (Center for a New American Security) Richard Fontaine powiedział, że amerykański wywiad pomaga Ukraińcom w wojnie z Rosjanami i walnie przyczynia się do ich sukcesów oraz do tego, że od ponad 70 dni skutecznie stawiają oni czoła armii rosyjskiej. "Myślę, że Stany Zjednoczone są zaangażowane w tę wojnę praktycznie pod każdym względem, z wyjątkiem bezpośredniej walki z Rosjanami" - podzielił się z thehill.com Fontaine.

Jednocześnie skrytykował urzędników państwowych, że zbyt chętnie udzielają informacji mediom na ten temat, twierdząc, że informacje takie są wodą na młyn rosyjskiej narracji o wojnie, która dotyczy rozszerzenia NATO i prowokacji ze strony państw Zachodu.

Urzędnicy administracji prezydenta Joe Bidena otwarcie przyznają, że dzielą się informacjami z Ukraińcami, podkreślają jednak, że to władze w Kijowie są odpowiedzialne za to, w jaki sposób używają ich do swoich celów. "Konsekwentnie dzielimy się informacjami wywiadowczymi, które Ukraińcy mogą wykorzystać w swoich działaniach wojskowych" - powiedziała na przykład Sekretarz Prasowy Białego Domu Jen Psaki, cytowana przez thehill.com.