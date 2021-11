USA: Dziesiątki szabrowników w napadzie jak z filmu obrabowało sklep w Kalifornii

W sobotę wieczorem w zmasowanej akcji szabrownicy wdarli się do sklepu Nordstrom w kalifornijskim Walnut Creek. Skradli towary podczas rabunku trwającego minutę. Amerykańskie media porównują incydent do sceny filmowej. Szacują, że wzięło w nim udział 80 do 100 osób.

"Dziesiątki szabrowników zjechały w sobotę wieczorem do sklepu Nordstrom i ukradło towar w nalocie, który zakończył się w ciągu minuty" - podała NBC News, powołując się na miejscową policję.

ABC News w oparciu o relacje świadków twierdzi, że w napadzie na Nordstrom mogło wziąć udział do 100 napastników.

Jak zauważyła NBC News jeden pracownik sklepu został spryskany gazem pieprzowym, a dwóch innych - pobitych. Wszyscy trzej odnieśli niewielkie obrażenia.

Napad miał miejsce tuż przed zamknięciem sklepu przed godz. 21. Nie wiadomo jeszcze ile towarów padło łupem złodziei.

Reporter NBC Jodi Hernandez, która była w pobliżu Nordstrom, pisała na Twitterze, że około 25 samochodów zablokowało ulicę podczas incydentu. Jej zdaniem większość szabrowników uciekła.

Na wideo, które zrobiła na miejscu zdarzenia, widać policjantów aresztujących i zakuwających w kajdanki niektórych z domniemanych sprawców. Jeden z funkcjonariuszy celuje z broni do biorącego udział w napadzie kierowcy.

Pracownik pobliskiej restauracji Brett Barrett, powiedział NBC, że zauważył 50 do 80 osób z łomami, w maskach narciarskich.

"Musiałem zacząć zamykać przednie drzwi, tylne drzwi. Nigdy nie wiadomo, mogli też wejść właśnie tutaj" - ocenił.

Według policji trzy osoby zostały aresztowane. Dwie zatrzymano na miejscu za rozbój, spisek, włamanie i posiadanie skradzionego mienia. Jedna z nich stoi w obliczu zarzutu posiadania broni palnej. Trzecią osobę aresztowano niedługo po incydencie.

NBC News zwróciła uwagę, że w opinii policji z Walnut Creek incydent nie był związany z serią protestów, które miały miejsce w całym kraju w związku z uniewinnieniem w piątek nastolatka Kyle'a Rittenhouse'a w procesie o zabicie dwóch uczestników zamieszek przeciw brutalności policji i zranienie trzeciego. Miało to miejsce w sierpniu 2020 roku.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski