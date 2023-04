USA: Dziewięciu nastolatków rannych na przyjęciu po studniówce w Teksasie

W niedzielę nad ranem w pobliżu teksańskiego miasteczka Jasper na przyjęciu w prywatnej rezydencji, po studniówce, wybuchła strzelanina, w której 9 osób doznało obrażeń. Kilka jest przesłuchiwanych.

Według biura szeryfa hrabstwa Jasper do strzelaniny doszło po północy. Funkcjonariusze znaleźli dziewięć ofiar z ranami postrzałowymi. Ocenili, że nie zagrażają one życiu.

"Na samej studniówce nie było żadnego incydentu" - cytuje telewizja CBS Johna Seybolda, kuratora niezależnego okręgu szkolnego (ISD) w Jasper.

Większość ofiar przewieziono do Jasper Memorial Hospital. Niektóre zostały przeniesione stamtąd do Christus St. Elizabeth na dalsze leczenie. Na przyjęciu było ok. 250 osób w wieku od 15 do 19 lat.

Zgodnie z informacjami lokalnych źródeł, ISD współpracuje z organami ścigania, aby pomóc w dochodzeniu i wykryć sprawców. Kilka osób jest w związku ze strzelaniną przesłuchiwanych.

Wzmocnieniu bezpieczeństwa uczniów ma służyć zwiększona obecność policji. Będą oni też mieć zapewnione konsultacje psychologiczne.

Miejscowość Jasper, licząca ok. 6800 mieszkańców, znajduje się we wschodnim Teksasie, około 70 km od granicy z Luizjaną.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski