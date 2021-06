USA: Eksperci: Szczepienia kluczem do powstrzymania groźniejszych wariantów koronawirusa

Kluczem do bezpiecznego powrotu do normalności i powstrzymania groźniejszych wariantów koronawirusa jest, zdaniem ekspertów w USA, postęp w szczepieniach przeciwko Covid-19. Podkreśla się jednak, że nie we wszystkich stanach jest on dostateczny.

Według danych Amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) około 45,1 proc. populacji w USA jest w pełni zaszczepiona przeciwko koronawirusowi. W 16 stanach i Waszyngtonie DC odsetek ten wynosi nawet 50 proc. Alabama, Arkansas, Luizjana, Missisipi, Tennessee i Wyoming zaszczepiły w pełni jednak mniej niż 35 proc. mieszkańców. Stany te mogą wkrótce zmagać się z szybko przenoszonymi odmianami koronawirusa.

"W ponad 500 dni i po 600 tys. zgonów od czasu, gdy zgłoszono, że pierwsza osoba w Stanach Zjednoczonych zmarła z powodu Covid-19, eksperci postrzegają szczepionki jako klucz do ponownego bezpiecznego otwarcia kraju i powstrzymania wariantów, z których wiele jest szybciej przenoszonych" - podkreśliła w poniedziałek telewizja CNN.

Dzień wcześniej w programie stacji CBS "Face the Nation" były komisarz Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) dr Scott Gottlieb zauważył, że wariant Delta, uważany za szybciej rozprzestrzeniający się i powodujący cięższe choroby, może spowodować wzrost infekcji. Jak dodał poziom zakażeń będzie się jednak różnił w zależności od wskaźnika szczepień na każdym obszarze. Zaznaczył, że np. w Vermont i Connecticut wynosi on powyżej 80 proc., a gdzie indziej mniej niż 50 proc.

"Naukowcy z Helix przeanalizowali prawie 20 000 testów Covid-19, przeprowadzonych od kwietnia. Odkryli, że wariant Delta szybko rośnie w hrabstwach z mniejszą liczbą zaszczepionych mieszkańców" - podała CNN.

Jak mówił Gottlieb Connecticut nie wykazuje żadnego wzrostu infekcji. W Mississippi, Alabamie, Arkansas i Missouri jest on natomiast bardzo znaczący. "Jest to całkowicie zależne od tego, jak dużą odporność posiada populacja dzięki szczepieniom" - argumentował.

W Ameryce rozprowadzono dotąd ponad 300 milionów dawek szczepionek. W opinii analityka medycznego CNN dr Leany Wen, byłej komisarz ds. zdrowia w Baltimore, najgorsze już minęło i nie nastąpi nawrót do sytuacji sprzed roku. Przestrzegała jednak przed samozadowoleniem.

"Problem polega na tym, że powinniśmy patrzeć na liczby w odniesieniu do każdej społeczności zamiast patrzeć na USA jako całość, ponieważ USA jako całość radzą sobie o wiele lepiej niż obszary kraju, które mają bardzo wysokie wskaźniki szczepień. Są też rejony, gdzie rzeczywiście następuje masowy wzrost zachorowań, gdzie szpitale są znowu pełne" - wyjaśniła Wen.

Za niepokojące warianty wirusa CDC uznały Deltę oraz Gammę lub P.1. Są niebezpieczne, ponieważ mają zdolność do szybszego przenoszenia Covid-19 oraz powodowania poważniejszych chorób.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski