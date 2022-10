USA: Eksperci z Polski i USA omówią współpracę w sprawie biotechnologii

Eksperci z Polski i USA, w tym minister zdrowia Adam Niedzielski wezmą w poniedziałek udział w Waszyngtonie w konferencji na temat współpracy w rozwoju biotechnologii. Organizatorzy liczą, że wymiana doświadczeń w gronie przedstawicieli administracji publicznej, biznesu oraz ekspertów medycznych pomoże w ambicjach Polski, by stać się liderem regionu w tej dziedzinie.

Organizowane przez Instytut Kulskich i Instytut Rozwoju Spraw Społecznych wydarzenie odbędzie się pod hasłem "Biotechnologia jako silnik innowacji - współpraca polsko-amerykańska" i będzie siódmą edycją konferencji odbywającej się w ramach cyklu "The Best Way to Predict the Future is to Create it", zapoczątkowanego w 2019 roku.

Impreza odbywająca się w hotelu Willard InterContinental nieopodal Białego Domu zgromadzi ponad dwudziestu specjalistów z dziedziny medycyny, biotechnologii, a także przedstawiceli władz i sektora prywatnego, którzy będą uczestniczyć w dwóch dyskusjach.

Rozmowy będą dotyczyć współpracy polsko-amerykańskiej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz strategicznej wagi biotechnologii dla gospodarki i bezpieczeństwa. W dyskusjach wezmą udział m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski, były minister Łukasz Szumowski, a także naukowcy z polskich i amerykańskich ośrodków badawczych oraz przedstawiciele organizacji branżowych i sektora NGO.

Organizatorzy liczą, że wymiana doświadczeń ze stroną amerykańską, m.in. w sprawie rozwiązań prawnych sprzyjających komercjalizacji innowacji, pomoże Polsce w jej ambicjach stania się liderem Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie biotechnologii. Znaczenie tej dyscypliny pokazała m.in. pandemia Covid-19.

Zaproszeni uczestnicy konferencji będą rozmawiać w międzynarodowym gronie o ponadnarodowych metodach wspierania rozwoju nauki i możliwościach, jakie daje ona w biotechnologii.

Jak podają organizatorzy, wydarzenie będzie stanowiło platformę do zaprezentowania państwowych instrumentów wspierających sektor ochrony zdrowia oraz wzmocnienia partnerstwa naukowego, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju innowacyjności w oparciu o relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi.