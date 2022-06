USA: Ekspert: wizyty prezydenta Zełenskiego na froncie pokazują, jak różni się on od Putina

Wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na linii frontu pokazują, jak różni się on od przywódcy Rosji Władimira Putina, który zapewne nieprędko przyjmie ofertę przyjazdu do swych żołnierzy - ocenia ekspert waszyngtońskiego think tanku CSIS Mick Ryan.

Ryan, ekspert Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie, na swoim Twitterze skomentował w ten sposób wizyty Zełenskiego na froncie (https://tinyurl.com/2p8u9upw). Jak zauważył, Zełenski demonstruje, że jest gotów podjąć ryzyko, by odwiedzić żołnierzy i samodzielnie ocenić przebieg działań wojskowych.

Wizyty te mają służyć kilku celom. "Po pierwsze, pozwalają Zełenskiemu, by osobiście poznał morale i możliwości swoich żołnierzy na polu walki"; jest to coś, czego nie zastąpi nawet całodzienne czytanie raportów - uważa Ryan. Zwraca uwagę, że Zełenski może również bezpośrednio zadawać pytania, co jest "ważną funkcją lidera państwa w kontaktach z dowódcami wojskowymi". Kontaktując się z niższymi rangą żołnierzami, Zełenski może "inspirować ich i przypominać im o celu, dla którego się poświęcają". W ocenie eksperta to właśnie wyznaczanie celu jest głównym zadaniem lidera.

Czwartym powodem wizyt Zełenskiego jest - zdaniem Ryana - "zademonstrowanie, że ma bezgraniczne zaufanie do swej armii", że powierza swoje życie wojskowym, co jest "strategicznym działaniem budującym zaufanie między politykami i dowódcami wojskowymi".

"Po piąte, jest ważne, że w ten sposób Zełenski zaznacza, że odróżnia się od przeciwnika. Jestem pewny, że Putin w najbliższej przyszłości nie przyjmie zaproszeń do odwiedzenia swoich żołnierzy - kiepsko odżywianych i dowodzonych, ale dobrze uzbrojonych" - uważa ekspert. Jego zdaniem demonstrowanie przez Zełenskiego, że nie jest "przywódcą siedzącym w bunkrze" przyciąga też uwagę zagranicznej opinii publicznej. "Zełenski pokazuje, że jest liderem narodu, który jest wart wspierania w długiej perspektywie" - podsumowuje analityk.

Zełenski poinformował w niedzielę, że odwiedził Zaporoże oraz dwa miasta w obwodzie ługańskim na wschodzie kraju, gdzie spotkał się z żołnierzami i uchodźcami. Podróż do Zaporoża i obwodu ługańskiego była drugim wyjazdem Zełenskiego poza obwód kijowski od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji 24 lutego. Pod koniec maja prezydent Ukrainy odwiedził Charków.