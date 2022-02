USA: Ekspert: Zachód musi pokazać Putinowi, jak bardzo się myli wszczynając wojnę

Za rażące naruszenie zasady, że granic nie można zmieniać siłą, a suwerenne państwa mają swobodę podejmowania własnych decyzji uznał atak Rosji na Ukrainę znany amerykański ekspert do spraw międzynarodowych Richard Haass. Wezwał Zachód by dowiódł prezydentowi Władimirowi Putinowi jakie są konsekwencje wszczęcia wojny.

Prezes prestiżowego think tanku Council on Foreign Relations (CFR) zwrócił uwagę w artykule dla "New York Timesa", że agresji Putina nie spowodowała konieczność, ochrona żywotnych interesów narodowych wymagająca użycia siły zbrojnej. Rosyjski przywódca zdecydował się na wojnę z wyboru pomimo opcji nie wymagających użycia sił zbrojnych.

"Usprawiedliwienia prezydenta Rosji nie mają sensu: Nie było i nie ma zgody na przyjęcie Ukrainy do NATO w ciągu najbliższej dekady lub później. Nie było i nie ma zagrożenia dla etnicznych Rosjan na Ukrainie" - argumentował Haass.

Jego zdaniem Zachód powinien dążyć do ukarania Rosji i zniechęcenia do dalszej agresji. Za dobry początek uznał wstrzymanie przez Niemcy certyfikacji gazociągu Nord Stream 2 i amerykańskie sankcje finansowe. Akcentując, że Putin jest zdeterminowany, by zachwiać europejską stabilnością Haass wzywa do działań mających podnieść dla Kremla koszty ewentualnej okupacji Ukrainy.

"Potencjał wojskowy Ukrainy, jak i NATO, szczególnie w krajach położonych blisko Rosji, powinien być wciąż wzmacniany. Putinowi trzeba uświadomić, że jego posunięcia będą miały znaczące konsekwencje. (…) Zadaniem USA i ich partnerów jest udowodnienie jak bardzo się pomylił w swoich rachubach" - postuluje szef CFR.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski