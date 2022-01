USA: Eksplozja gazu na Bronksie; jedna osoba nie żyje, 9 jest rannych

Jedna osoba zginęła, a dziewięć zostało rannych we wtorek w wybuchu na Bronksie, w północnym okręgu Nowego Jorku. Prawdopodobnie eksplodował gaz.

Wśród rannych jest pięciu policjantów - przekazał lokalny departament straży pożarnej.

Do incydentu doszło w budynku pod numerem 869 na ulicy Fox. Według amerykańskich mediów, eksplodował gaz, co doprowadziło do pożaru oraz zawalenia się domu.