USA: Eksplozja na tamie Hoovera; nikt nie ucierpiał

W jednym z budynków przy tamie Hoovera na rzece Kolorado w USA doszło we wtorek do wybuchu - poinformowały miejscowe władze. Jak dodano, eksplodował transformator. Przyczyny nie są na razie znane, ale elektrownia nadal pracuje. Nie ma ofiar.

Jak podała na Twitterze nadzorująca elektrownię agencja rządowa US Bureau of Reclamation (USBR), pożar wybuchł ok. godz. 9 (ok. godz. 17 w Polsce), zaś pożar został ugaszony półtorej godziny później.

"Nikt nie ucierpiał. Nie ma ryzyka dla sieci elektrycznej. Prąd nadal jest generowany" - podała USBR na Twitterze, zapowiadając dochodzenie w sprawie przyczyn.

Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać duży wybuch w instalacji obok samej tamy. Zbudowana w latach 30. tama Hoovera jest największą tego typu konstrukcją w USA. Stworzony przez tamę rezerwuar, jezioro Mead, jest największym sztucznym jeziorem na świecie i zaopatruje w wodę pięć stanów na południowym zachodzie USA. Z uwagi na suszę poziom wody w jeziorze jest na rekordowo niskim poziomie.