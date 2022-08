USA: Ekspozycja Janusza Jarosławskiego "Oręż Bohaterów Niepodległej"

Uniwersytet Princeton w New Jersey oraz lotniskowiec-muzeum USS Intrepid w Nowym Jorku zaprezentowały wystawę fotografii Janusza Jarosławskiego "Oręż Bohaterów Niepodległej". Autor ekspozycji powiedział w czwartek PAP o planach kolejnych swoich ekspozycji w USA.

Wystawa "Oręż Bohaterów Niepodległej" zainaugurowała 28 lipca na Uniwersytecie Princeton należącym do Ligii Bluszczowej skupiającej najlepsze uczelnie na Wschodnim Wybrzeżu USA konkurs na temat historii Polski odbywający się podczas Międzynarodowej Olimpiady Historycznej.

"Jestem bardzo dumny, że wystawa została przyjęta z tak dużym zainteresowaniem przez młodzież z całego świata. To było dla mnie niezwykle budujące i ważne wydarzenie, była to także unikalna sposobność spotkania z młodymi ludźmi i zapoznania ich z sylwetkami wielkich Polaków, postaci które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości" - akcentował Jarosławski na wernisażu.

Pokazał tam dziesięć wielkoformatowych fotografii szabli ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Należały one do wielkich postaci II Rzeczpospolitej jak: Józef Piłsudski, Edward Rydz-Śmigły, Stanisław Sosabowski, Mikołaj Bołtuć, Wiktor Thommee i Lucjan Żeligowski.

Jarosławski podkreślił, że był również autorem kilku pytań na egzamin z historii Polski dla uczestników Olimpiady. Uznał to za "nowe wyzwanie, a jednocześnie wielki zaszczyt". Zwrócił uwagę, że wydarzenie było możliwe także dzięki zafascynowanemu historią Polski absolwentowi Princeton Davidowi Madeenowi.

Wystawa zagościła później na zacumowanym przy nowojorskim brzegu rzeki Hudson amerykańskim lotniskowcu-muzeum USS Intrepid. Stanowiła zwieńczenie 31 lipca czwartej edycji Międzynarodowej Olimpiady Historycznej.

Polski fotografik, pisarz i kolekcjoner białej broni, laureat nagród literackich, wyróżnień międzynarodowych i odznaczeń państwowych zaprezentował tam też swoją 1200-stronicową trylogię "Oręż Niepodległej" poświęconą historii broni siecznej Wojska Polskiego w okresie II Rzeczpospolitej.

Wystawy przygotowano we współpracy z instytucją zajmującą się organizowaniem międzynarodowych wydarzeń, podczas których rywalizują z sobą uczniowie i studenci (International Academic Competitions), oraz programem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Niepodległa" w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości. Jarosławski powiedział, że zdjęcia pozostają w USA i ma nadzieję przedstawić je jeszcze w innych miejscach.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski