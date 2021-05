USA: Elise Stefanik trzecią w hierarchii Republikanką w Izbie Reprezentantów

Republikanie z Izby Reprezentantów USA zagłosowali w piątek za powierzeniem Elise Stefanik funkcji przewodniczącej konferencji Partii Republikańskiej w tej izbie Kongresu. Stefanik zastąpiła na stanowisku Liz Cheney, usuniętą za krytykowanie byłego prezydenta Donalda Trumpa.

Media komentują tę zmianę jako dowód na niesłabnący wpływ Trumpa na partię.

Stefanik stała została trzecią w hierarchii tej partii ustawodawczynią w Izbie Reprezentantów. Według źródeł, na które powołuje się stacja CNN, pokonała swojego rywala Chipa Roya stosunkiem głosów 134:46.

Konferencja Republikanów (GOP) w Izbie Reprezentantów skupia wszystkich członków partii w tej izbie Kongresu oraz stanowi forum dla wyboru liderów partii po wyłonieniu nowego Kongresu.

Stefanik, reprezentująca okręg wyborczy w stanie Nowy Jork, podkreśliła, że jest "zaszczycona i pełna pokory" w związku wyborem na to stanowisko. Nowojorski elektorat z jej okręgu głosował wcześniej na byłego prezydenta Baracka Obamę, ale w 2016 roku opowiedział się za Donaldem Trumpem.

"Republikanie z Izby Reprezentantów razem koncentrują się na walce w imieniu narodu amerykańskiego, aby uratować nasz kraj przed radykalną socjalistyczną agendą Demokratów" - podkreśliła.

Przekonywała, że pomoże GOP w nagłośnieniu przesłania o jedności i zjednoczeniu opozycji wobec Demokratów w Kongresie i Białym Domu, kiedy GOP będzie dążyć do odzyskania większości w niższej izbie w wyborach w 2022 roku.

Kandydaturę Stefanik poparł lider mniejszości GOP w niższej izbie Kevin McCarthy oraz drugi w partyjnej hierarchii, odpowiadający za mobilizowanie jej członków do głosowania w ważnych sprawach Steve Scalise. Znalazła też uznanie samego Trumpa.

"Nie mogę sobie wyobrazić, aby republikańscy członkowie Izby wybrali Chipa Roya - nie wykonał on dobrej roboty i prawdopodobnie w prawyborach w swoim okręgu natrafi na mocnego rywala. Popieram Elise, zdecydowanie bardziej niż Chipa!" - mówił były prezydent.

"Stefanik (…) od dawna jest znana na Kapitolu jako umiarkowana Republikanka. I choć w ostatnich latach kongresmenka dała się poznać jako zagorzała zwolenniczka Trumpa, nie zawsze tak było" - zauważyła stacja CNN.

Wyliczyła, że w latach 2015, 2016 i na początku kadencji Trumpa Stefanik wielokrotnie krytykowała jego zachowanie, od jego komentarzy na temat muzułmanów i kobiet po program polityczny, w tym postulat przebudowy NATO, mur graniczny z Meksykiem i zacieśnienie współpracy z Rosją.

"Kiedy jednak Demokraci w Izbie podjęli po raz pierwszy w 2019 roku wysiłki w kierunku impeachmentu Trumpa, Stefanik wyłoniła się wśród najbardziej zadeklarowanych obrońców prezydenta, przeciwstawiając się Demokratom i zyskując pochwały Trumpa jako +nowa republikańska gwiazda+" - zwraca uwagę CNN. Cytuje zarazem opinię jednego z wysokich rangą członków GOP, że "ona po prostu wszystkich przechytrzyła".

Według CNN Stefanik sygnalizowała przed głosowaniem, że pozostałaby przewodnicząca konferencji tylko do wyborów w 2022 roku, a później chciałaby ubiegać się o wysokie stanowisko z ramienia GOP w komisji edukacji i pracy w Izbie Reprezentantów.

Na stanowisku przewodniczącej konferencji GOP w Izbie Reprezentantów Stefanik zastąpiła Liz Cheney. Cheney, córka wiceprezydenta w administracji George'a W. Busha Dicka Cheneya i dotąd bardzo prominentna Republikanka, zdecydowanie krytykowała Trumpa od czasu szturmu jego zwolenników na Kapitol 6 stycznia, w wyniku którego zginęło pięć osób. Kongresmenka podkreśla, że to wypowiedzi byłego prezydenta, podżegające do protestów, doprowadziły do zamieszek i mogą wywołać kolejne akty przemocy.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski