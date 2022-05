USA: Elon Musk zaprzecza oskarżeniom o molestowanie seksualne

Dyrektor generalny koncernów Tesla i SpaceX Elon Musk uznał za "całkowicie nieprawdziwe" zarzuty, że w 2016 roku molestował seksualnie stewardessę na pokładzie prywatnego odrzutowca.

"Mam wyzwanie dla tej kłamczuchy, która twierdzi, że jej znajoma widziała mnie +obnażonego+: opisz tylko jedną rzecz, cokolwiek (blizny, tatuaże, ...), co nie jest znane opinii publicznej. Nie będzie w stanie tego zrobić, bo to się nigdy nie wydarzyło" - napisał w piątek Musk na Twitterze.

Nastąpiło to po tym, kiedy "Business Insider" podał, że w 2018 roku SpaceX zapłacił ćwierć miliona dolarów w ramach ugody stewardessie SpaceX. Zarzuciła ona Muskowi niewłaściwe zachowanie seksualne. Stewardessa oskarżyła Muska m.in. o obnażanie się przed nią i oferowanie kupna konia w zamian za masaż erotyczny.

"Jeśli byłbym skłonny do molestowania seksualnego, to jest mało prawdopodobne, że wyszłoby to na jaw po raz pierwszy w całej mojej 30-letniej karierze" - powiedział Musk w wywiadzie dla "Business Insider".

Nazwał atak mediów "politycznie umotywowaną nagonką". Wiązał to z zapowiedzią "głosowania na Republikanów" oraz z próbą przejęcia Twittera, którą "wstrzymał" - zauważyła telewizja CNN.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski