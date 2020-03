USA: Elżbieta Witek złożyła kwiaty przed Pomnikiem Katyńskim

Marszałek Elżbieta Witek złożyła w środę po południu wiązankę kwiatów przed Pomnikiem Katyńskim w Jersey City. Jak podkreśliła w krótkim wystąpieniu pomnik ten jest "wyjątkowym monumentem, który dowodzi jedności Polonii" i pamięci o zbrodni katyńskiej.

Witek podkreśliła, że Pomnik Katyński to wyjątkowe miejsce stanowiące wyraz hołdu Polonii złożonego ofiarom zbrodni katyńskiej. W tym roku przypada 80. rocznica mordu katyńskiego - przypomniała polska polityk

Marszałek Witek mówiła w Jersey City o ogólnopolskim konkursie Kancelarii Sejmu dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, który przebiega pod hasłem "Polskie Serce Pękło. Katyń 1940".

W krótkiej rozmowie z dziennikarzami po zakończeniu ceremonii, marszałek podkreśliła wagę wiedzy i pamięci o ludobójstwie katyńskim. Powróciła też do wtorkowych rozmów z szefami parlamentów krajów bałtyckich, jakie na Kapitolu przeprowadziła przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Głównym tematem tych rozmów było bezpieczeństwo.

W nawiązaniu do rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 Witek apelowała o zachowanie spokoju. Wyjaśniła, że jej wizyta na Litwie z okazji rocznicy ogłoszenia niepodległości, co miało miejsce 11 marca 1990 r., nie dojdzie do skutku właśnie z powodu koronawirusa. Litwa wprowadziła cały szereg nadzwyczajnych rozwiązań prewencyjnych po tym jak wykryto pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w tym kraju.

Pomnik Katyński w Jersey City, w stanie New Jersey, stał się w ubiegłym roku przedmiotem głośnego sporu w związku z planami przesunięcia go przez burmistrza miasta w inne miejsce, na co nie chciała się zgodzić Polonia. O pozostawienie monumentu przy Exchange Place toczyła się zacięta walka. Ostatecznie presja polskiej społeczności wspomaganej przez amerykańskich mieszkańców dzielnicy, w tym - przedstawicieli innych diaspor, zakończyła się sukcesem.

Wysiłkom o zachowanie monumentu w niezmienionej lokalizacji przewodzili m.in. nowojorski adwokat Sławomir Platta oraz Janusz Sporek - przewodniczący Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych.

Jak powiedział PAP przybyły pod pomnik prezes KPA Wydziału New Jersey Andrzej Burghardt, Polonia z wdzięcznością odbiera wizyty przedstawicieli najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej i składanie przez nich wiązanek przed Pomnikiem Katyńskim. 80. rocznica tej straszliwej zbrodnia jest okazją do przypomnienia światu, że Polska padła w XX wieku ofiarą dwóch totalitarnych, zbrodniczych systemów - sowieckiego komunizmu i niemieckiego nazizmu.

"Podkreślanie prawdy historycznej staje się konieczne, gdyż sama nie jest się w stanie obronić w czasach powszechnej manipulacji i dezinformacji. Polonia Amerykańska z życzliwością obserwuje kierunki działania obecnych władz RP, ale uważa za niezbędne wdrożenie realnej, skutecznej i zdecydowanej polityki historycznej" - powiedział Burghardt. Jej ukoronowaniem powinno być utworzenie anglojęzycznej, polskiej telewizji informacyjnej o zasięgu światowym - dodał.

W środę wieczorem miejscowego czasu Marszałek Sejmu RP weźmie udział w spotkaniu ze społecznością polonijną konsulacie polskim. Podczas wydarzenia zostanie przedstawiony nowy konsul generalny Adrian Kubicki.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski