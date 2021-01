USA: Epidemia nie ustępuje - w ciągu doby 2043 zgony

376 051 - tyle do poniedziałku wyniósł bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W ciągu doby w Stanach Zjednoczonych na Covid-19 zmarły 2043 osoby.

Pod względem liczby ofiar śmiertelnych USA plasują się na pierwszym miejscu wśród wszystkich krajów świata. Na drugim miejscu jest Brazylia (ponad 200 tysięcy) oraz Indie (ponad 150 tysięcy). W Europie najwięcej osób zmarło w Wielkiej Brytanii (ponad 82 tysiące).

Stany Zjednoczone przodują także pod względem liczby wykrytych przypadków SARS-CoV-2 z ich liczbą przekraczającą 22,6 mln. Za nimi są Indie (ponad 10,4 mln) oraz Brazylia (ponad 8,1 mln).

Stany Zjednoczone zaszczepiły do tej pory najwięcej osób ze wszystkich krajów Zachodu - do wtorku to blisko 9 milionów, czyli mniej więcej 2,72 procent populacji. Władze planują zaszczepić do końca kwietnia 100 milionów Amerykanów.