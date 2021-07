USA: Eric Adams o krok od nominacji Demokratów w prawyborach burmistrza Nowego Jorku

Eric Adams uzyskał 1-punktowe prowadzenie w rywalizacji z Kathryn Garcią o nominację Demokratów w wyborach burmistrza Nowego Jorku - podała we wtorek komisja wyborcza po przeliczeniu części głosów według nowego systemu.

Eric Adams uzyskał 50,5 proc. oddanych głosów, a Kathryn Garcia 49,5 proc. - wskazano we wtorkowym komunikacie. Do przeliczenia pozostało jednak jeszcze 125 tys. głosów oddanych korespondencyjnie.

Różnica między liczbą głosów oddanych na głównych pretendentów do nominacji Demokratów w walce o fotel burmistrza kilkakrotnie się zmieniała w ciągu dwóch tygodni, jakie upłynęły od głosowania. W minioną środę zmniejszyła sie ona do 0,2 proc. Według niepełnych rezultatów, jakie wtedy ogłoszono w prawyborach na kandydata Demokratów w walce o fotel burmistrza Nowego Jorku Eric Adams miał zdobyć 51,1 proc. głosów, a Kathryn Garcia - 49,9 proc.

W związku z zastosowaniem po raz pierwszy w tym roku rankingowej metody głosowania, zgodnie z którą głosujący mogli uszeregować do pięciu kandydatów w kolejności zgodnej z ich preferencjami, a jeśli żaden z kandydatów nie zdobył zrazu powyżej 50 proc., to głosy kandydatów z końca listy przechodzą na silniejszych kandydatów, różnica między Adamsem i Garcią zwiększyła się na korzyść tego pierwszego.

Metoda ta sprawia, że nawet po przeliczeniu 125 tys. głosów oddanych korespondencyjnie szanse Adamsa na uzyskanie nominacji są niemal pewne - podkreślają amerykańskie media.

Jak zauważa Reuters, otwiera to Adamsowi, b. policjantowi i burmistrzowi dzielnicy Brooklyn, drogę do stanowiska burmistrza, które od wielu lat jest zajmowane przez przedstawicieli Partii Demokratycznej. "Nie zmienia to faktu - zauważa Reuters - że Adams będzie musiał się jeszcze zmierzyć z Republikaninem, Curtisem Sliwą, legendarnym założycielem Aniołów, którzy przed kilkoma dekadami walczyli z przestępczością w Nowym Jorku".

Sliwa, polityk o polsko-włoskim pochodzeniu, uzyskał już gwarancję nominacji Republikanów, ale - jak przypomina Reuters, stosunek wyborców demokratycznych do wyborców głosujących na GOP wynosi w Nowym Jorku 6 do 1, więc ewentualne zwycięstwo Adamsa jest raczej przesądzone.