USA: Ewakuowano samolot, bo nastolatek wysłał pasażerom zdjęcie broni zabawki

W USA ewakuowano samolot po wysłaniu przez nastolatka zdjęcia zabawkowej broni do innych pasażerów na pokładzie. Samolot linii United Airlines do Orlando miał odlecieć z San Francisco 22 lipca, kiedy kilku pasażerów otrzymało zdjęcie za pośrednictwem Airdrop.

Usługa Airdrop pozwala na dzielenie się plikami między urządzeniami Apple.

W ramach środków ostrożności wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani z samolotu - powiedział rzecznik lotniska. Zostali oni poddani dodatkowej kontroli bezpieczeństwa, zanim wszyscy, z wyjątkiem sprawcy, zostali z powrotem wpuszczeni na pokład samolotu.

Później okazało się, że nastolatek nie miał przy sobie repliki broni palnej, a zdjęcie zostało zrobione wcześniej w innym miejscu.

To nie pierwszy raz, gdy wiadomość Airdrop zakłóciła podróż lotniczą. W 2019 roku samolot został ewakuowany po użyciu przez kogoś tej funkcji, żeby wysłać zdjęcie kamizelki samobójczej do pasażerów i stewardów na pokładzie. Samolot na Florydę miał właśnie wystartować z Newark w New Jersey, kiedy obraz został szeroko udostępniony na pokładzie.