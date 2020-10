Facebook zakazuje reklam zniechęcających do szczepień

Amerykańska firma Facebook Inc., do której należy Facebook, poinformowała we wtorek, że wprowadza zakaz publikacji w tym serwisie społecznościowym reklam, które zniechęcają ludzi do szczepień.

Zasady Facebooka już wcześniej zabraniały zamieszczania reklam zawierających fałszywe informacje o szczepionkach, ale reklamy wyrażające sprzeciw wobec szczepionek były dotąd dozwolone, o ile nie zawierały fałszywych stwierdzeń.

"Teraz jeśli reklama w sposób wyraźny będzie zniechęcała kogoś do szczepienia, odrzucimy ją" - poinformowała firma we wpisie na blogu.

Facebook zacznie wprowadzać nową politykę w najbliższych dniach.

Firma stwierdziła, że szczepionka przeciw Covid-19 nie będzie dostępna jeszcze "przez jakiś czas", ale pandemia podkreśliła znaczenie zachowań profilaktycznych.

Facebook zacznie również w tym tygodniu kierować użytkowników z USA do informacji o szczepionce przeciw grypie i o tym, w jaki sposób można ją otrzymać.