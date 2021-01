USA: Fauci: mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach zaczniemy szczepić dzieci

Dr Anthony Fauci, główny doradca medyczny nowego amerykańskiego prezydenta Joe Bidena, powiedział w piątek, że ma nadzieję, iż w najbliższych miesiącach będzie można szczepić dzieci przeciw Covid-19. Dodał, że jest to konieczne, by wypracować społeczną odporność na koronawirusa.

"Mam nadzieję, że do późnej wiosny, wczesnego lata dzieci można już będzie szczepić" - oznajmił Fauci podczas konferencji prasowej w Białym Domu.

Żadna ze stosowanych obecnie szczepionek na Covid-19 nie została zatwierdzona do użytku dla dzieci, a stanowią one około jednej czwartej populacji USA, zaś do osiągnięcia społecznej odporności należy zaszczepić na koronawirusa od 75 do 85 proc, mieszkańców kraju - pisze Associated Press.

"Dzieci zazwyczaj nie chorują tak ciężko (na Covid-19) jak dorośli, tym niemniej mogą zachorować i niektóre tragicznie zmarły" - powiedziała dr Leana Wen, ekspert ds. zdrowia publicznego z zespołu Fauciego.

"Mogą też przenosić zakażenie i zaszczepienie ich jest niezmiernie istotne, skoro walczymy o uzyskanie społecznej odporności" - dodała.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) nie zatwierdziła jeszcze żadnej szczepionki dla dzieci ze względu na brak stosownych testów, które wykazałyby bezpieczeństwo i skuteczność stosowania takich preparatów w tej grupie wiekowej.

Fauci podkreślił jednak, że sprawdzenie szczepionek pod kątem zastosowania ich wśród dzieci wymaga jedynie pewnego rozszerzenia kolejnych testów, na początek w grupie od 12 lat, a jeśli te się powiodą, to następnie w grupie od lat dziewięciu.

Badania takie, ze względu na to jak rozlegle były wstępne testy szczepionek - obejmujące dziesiątki tysięcy osób - mogą być ograniczone do kilkuset lub kilku tysięcy dzieci - powiedział Fauci.