USA: Fauci: wkrótce pełna zgoda na szczepionki przeciw Covid-19

Główny doradca medyczny prezydenta Joe Bidena dr Anthony Fauci ma nadzieję, że w sierpniu amerykańskie organy regulacyjne wyrażą pełną zgodę na stosowanie szczepionek przeciw koronawirusowi. Obecnie można je stosować „w nagłych przypadkach”.

Jak przypomina Reuters stosowanie szczepionek firm Pfizer/BioNTech, Moderna oraz Johnson & Johnson (J&J) jest obecnie dopuszczone przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) do "użytku doraźnego, w nagłych przypadkach". Producenci dwóch pierwszych złożyli już wniosek o pełne zatwierdzenie ich preparatów.

Zdaniem Fauciego, który jest dyrektorem Krajowego Instytutu ds. Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID), pełna zgoda organów regulacyjnych mogłaby zachęcić więcej Amerykanów do szczepień.

"Biorąc pod uwagę to, przez co teraz przeszliśmy i liczbę miesięcy, które minęły od czasu zezwolenia na użycie w nagłych wypadkach), miałbym nadzieję, że stanie się to w stosunkowo niedługim czasie" - mówił cytowany przez Reutersa Fauci.

Amerykańskie Centra ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) zwracają uwagę, że w USA ponad 163 mln, czyli prawie połowa populacji, została w pełni zaszczepiona przeciwko koronawirusowi. W niektórych rejonach kraju wskaźniki szczepień pozostają jednak bardzo niskie. Sporo ludzi wciąż się waha czy to zrobić.

Jednocześnie wysoce zakaźny wariant Delta napędza nową falę zakażeń. W Stanach Zjednoczonych marło już z powodu wirusa ponad 611 tys. osób.

"Jeśli w tym kraju zaszczepi się 100 mln uprawnionych do tego ludzi, którzy jeszcze nie dostali szczepionki, będzie to rozwiązaniem problemu. (…) Jeśli nie, wciąż będziemy widzieć wzrost przypadków" - ocenił Fauci.

Szczepionka Pfizer/BioNTech jest obecnie jedyną dopuszczoną w USA dla nastolatków w wieku od 12 do 18 lat. Fauci spodziewa się, że dane dotyczące działania szczepionki na dzieci w wieku 11 i młodszych powinny być dostępne do jesieni.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski