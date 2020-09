USA: FBI aresztowało oszusta, który podawał się za lidera ruchu BLM

Wydział Federalnego Biura Śledczego (FBI) w Cleveland w stanie Ohio i lokalna prokuratura powiadomiły o aresztowaniu mężczyzny, który podawał się za jednego z liderów ruchu Black Lives Matter. Miał on zbierać datki na BLM i zdefraudować ok. 200 tys. USD.

Chodzi o 32-letniego Maejora Page, znanego jako Tyre Conyers-Page z Toledo w Ohio. Do zatrzymania doszło w piątek 25 września - podało FBI.

W kwietniu 2020 roku do FBI wpłynęła skarga, że Page nieuczciwie wykorzystywał organizację non profit Black Lives Matter, wprowadzając w błąd opinię publiczną i podając się za jej lidera.

W sprawie wszczęto śledztwo, w wyniku którego ustalono, że Page stworzył i obsługiwał w mediach społecznościowych stronę o nazwie Black Lives Matter of Greater Atlanta (BLMGA) - organizację non profit, mogącą przyjmować darowizny pieniężne. BLMGA została również wymieniona jako organizacja non profit na portalu crowdfundingowym GoFundMe.

Konto bankowe o nazwie "Black Lives Matter of Greater Atlanta, Inc." zostało otwarte w 2018 roku, a Page jako jedyny miał do niego dostęp. Od kwietnia 2018 do maja 2020 roku saldo na tym rachunku systematycznie spadało, a w pewnym momencie wynosiło nawet 12,42 USD.

Natomiast w czerwcu br. strona BLMGA otrzymała darowizny w wysokości ok. 36,5 tys. USD; w lipcu - blisko 371 tys. USD, a w sierpniu - dodatkowo prawie 60 tys. USD. Wszystkie te pieniądze zostały przekazane z darowizn w mediach społecznościowych na konto bankowe, którego właścicielem i operatorem był Page.

Również w czerwcu na prywatne zapytania w mediach społecznościowych Page odpowiadał, że fundusze przekazano na walkę w sprawie George'a Floyda, czarnoskórego mężczyznę, który podczas zatrzymania w maju w Minneapolis został podduszony kolanem przez policjanta, w wyniku czego zmarł. Page zapewniał, że "wszystkie fundusze zostały wykorzystane na cele związane z ruchem BLM, nie na przedmioty osobiste".

Jednak w czerwcu, lipcu i sierpniu mężczyzna wielokrotnie korzystał z karty debetowej powiązanej ze wspomnianym kontem, żeby kupować jedzenie, ubrania, w tym garnitury szyte na miarę, meble, systemy bezpieczeństwa do domu i akcesoria, a także wydawał pieniądze na inne cele związane m.in. z rozrywką. Największa suma została przeznaczona na zakup rezydencji i sąsiedniej wolnej działki w Toledo. Całkowita cena zakupu obu nieruchomości wyniosła ok. 112 tys. USD.

Na początku września Page skorzystał z osobistego konta bankowego na swoje nazwisko, żeby zaakceptować przelew środków z konta BLMGA na zakup pistoletu i dwóch karabinów. Na swoich prywatnych stronach w mediach społecznościowych 32-latek zamieszczał liczne filmiki i nagrania, pokazujące go w czymś, co wyglądało na nowo zakupioną odzież, pokoje hotelowe i biura w Atlancie.

FBI i prokuratura podsumowują, że Page wydał na potrzeby osobiste około 200 tys. USD z darowizn otrzymanych ze strony BLMGA, a nie na wydatki "na sprawiedliwość społeczną czy rasową". Władze federalne postawiły mu zarzut oszustwa bankowego i prania brudnych pieniędzy.