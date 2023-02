USA: FBI prowadzi planowaną rewizję w wakacyjnym domu Bidena

Federalne Biuro Śledcze (FBI) przeprowadziło w środę planowane przeszukanie domu prezydenta Bidena w Rehoboth Beach w stanie Delaware - poinformował w środę prawnik prezydenta Bob Bauer. Wcześniej podobną rewizję w ramach śledztwa dot. posiadania niejawnych dokumentów przeprowadzono także w domu Bidena w Wilmington.

"Dziś, z pełnym wsparciem i współpracą prezydenta, DOJ [Departament Sprawiedliwości] prowadzi planowane przeszukanie jego domu w Rehoboth w Delaware" - oznajmił Bauer w oświadczeniu. Jak dodał, rewizja nie była wcześniej zapowiadana publicznie na prośbę śledczych.

Działania FBI to część trwającego śledztwa w sprawie znalezionych w domu i biurze Bidena niejawnych dokumentów pochodzących z czasu jego wiceprezydentury oraz wykonywania mandatu senatora. 20 stycznia śledczy za zgodą Bidena przeszukali jego dom w Wilmington w stanie Delaware, a także jego biuro w ośrodku Penn Biden Center w Waszyngtonie.

Do prowadzenia śledztwa prokurator generalny Merrick Garland powołał niezależnego specjalnego prokuratora Roberta Hura. Ma on ustalić, czy doszło do złamania prawa. Inny specjalny prokurator, Jack Smith, prowadzi osobne śledztwo w sprawie setek niejawnych dokumentów zabranych przez byłego prezydenta Donalda Trumpa do swojej rezydencji na Florydzie.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński