USA: Fed obniża stopy proc.; podejmuje interwencję wraz z pięcioma bankami centralnymi (aktualizacja)

Amerykański Fed w niedzielę obniżył interwencyjnie stopy proc., by wesprzeć gospodarkę zagrożoną konsekwencjami epidemii Covid-19. Fed zapowiedział skoordynowaną akcję z największymi pięcioma bankami centralnymi świata, by zapewnić płynność systemu finansowego.

Fed, który obniżył niespełna dwa tygodnie wcześniej stopy procentowe, poinformował w niedzielę, że obniża stopy funduszy federalnych do 0-0,25 proc. i rozluźnia normy dotyczące rezerw bankowych, by zwiększyć podaż kredytów.

Bank centralny USA wdroży też w poniedziałek program skupu aktywów (tzw. luzowanie ilościowe - QE) o wartości 700 mld dol.

Rezerwa Federalna rozpoczęła też skoordynowaną kampanię wraz z Bank of England (BoE), bankami centralnymi Japonii, Kanady, Szwajcarii i Europejskim Bankiem Centralnym (EBC), by zapewnić globalną płynność systemu finansowego dzięki obniżeniu oprocentowania kredytów dolarowych.

Podjęcie takich kroków ma sprawić, że banki na świecie będą nadal miały wystarczający dostęp do dolarów USA, by móc udzielać pożyczek przedsiębiorstwom działającym poza Stanami Zjednoczonymi - pisze Associated Press.

Sześć banków centralnych, które podjęły niedzielną interwencję, ma też zamiar zaoferować trzymiesięczne kredyty dolarowe oprocentowane niżej niż obecnie.

Gubernator Bank of England Mark Carney napisał we wspólnym oświadczeniu z Andrew Baileyem, który w poniedziałek zastąpi go na stanowisku szefa BoE, że "kroki podjęte przez banki centralne poprawią światową płynność finansową poprzez obniżenie cen i wydłużenie maksymalnego czasu trwania operacji pożyczkowych w dolarach amerykańskich".

Jak podaje AFP, Fed zamierza utrzymać stopę proc. bliską zera do czasu, gdy gospodarka ustabilizuje się po kryzysie spowodowanym epidemią koronawirusa.

Prezydent USA Donald Trump powiedział po ogłoszeniu decyzji Fed, że są to "dobre wiadomości", które "czynią go bardzo szczęśliwym".

AFP podaje jednak, że przewiduje się, iż w poniedziałek na nowojorskich giełdach dojdzie do bardzo dużych spadków. Tuż po ogłoszeniu decyzji Fed cena złota wzrosła o 3,5 proc.

Wkrótce po ogłoszeniu decyzji Fed, EBC i banków centralnych Japonii, Kanady, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii, Bank Rezerw Nowej Zelandii ogłosił, że obniża stopy proc., a według Reutera na podobny krok zdecyduje się prawdopodobnie Bank Rezerw Australii.

Nieoczekiwana decyzja Fed oznacza, że obawia się on, iż pandemia koronawirusa doprowadzi do wyhamowania wzrostu gospodarczego w USA w najbliższych miesiącach, a centralny bank Ameryki gotów jest podjąć wszelkie działania, by do tego nie dopuścić w sytuacji, w której już teraz zagrożona jest poważnie dynamika gospodarcza w Stanach Zjednoczonych - komentuje AP.

Obniżenie stóp proc., po serii chaotycznych spadków i wzrostów na nowojorskiej giełdzie w ostatnich dwóch tygodniach, jest reakcją na paniczne zachowania inwestorów, które doprowadziły do rekordowych zawirowań na Wall Street - pisze Reuters.

Kroki, jakie podjął Fed przypominają jego politykę w latach kryzysu finansowego - w 2008 roku bank obniżył stopy proc. niemal do zera i utrzymywał je na tym poziomie przez siedem lat - przypomina AP.

Decyzja banku centralnego USA "potwierdza, że Fed uważa, iż gospodarka zmierza bardzo szybko ku recesji" - ocenił Adam Posen, szef waszyngtońskiego think tanku Peterson Institute for International Economics.