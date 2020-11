USA: Finisz kampanii wyborczej -Trump odwiedził swój sztab; Biden w Pensylwanii

Prezydent USA Donald Trump odwiedził we wtorek główną siedzibę swojego sztabu wyborczego w Arlington w Wirginii. Jego wyborczy rywal, Demokrata Joe Biden agitował w Pensylwanii, w tym w Scranton, gdzie się urodził.

W ostatnim dniu kampanii ubiegający się o Biały Dom politycy spotkali się z pracującymi dla ich sztabów wolontariuszami, by im podziękować.

Prezydent pojechał do głównej siedziby swojego sztabu w Arlington pod Waszyngtonem. Deklarował optymizm i zapewniał, że nie ma jeszcze przygotowanych przemówień o wygranej lub porażce. "Mam nadzieję, że będzie tylko jedno z tych dwóch. Wygrywanie jest proste, przegrywanie nigdy nie jest proste. Nie, dla mnie nie" - powiedział.

74-letni Republikanin mówił, że preferuje sytuację, w której zwycięzca wyborów ogłaszany jest już w noc wyborczą. Krytykował decyzję sądu w Pensylwanii o przyjmowaniu głosów wysłanych pocztą do piątku, stwierdzając że jest "bardzo niebezpieczna".

78-letni Biden rozpoczął wtorek wraz z małżonką Jill od mszy świętej. Następnie faworyt sondaży odwiedził dom w Scranton w Pensylwanii, gdzie mieszkał do czwartej klasy szkoły podstawowej. Na parkingu przed związkiem zawodowym przemawiał do ok. 50 osób, w tym wolontariuszy.

Trump i wiceprezydent Mike Pence wieczór wyborczy spędzą w Białym Domu. Biden, po pobycie w Filadelfii, pojedzie do Wilmington w stanie Delaware, gdzie od lat mieszka.

Pierwsze wyniki z kluczowych dla wyniku wyborów stanów powinny spłynąć z Florydy. W Karoline Północnej przełożono ogłoszenie wyników na 2.15 czasu polskiego w nocy z wtorku na środę. Według urzędników z tego stanu poznamy wtedy dane na podstawie ok. 80 proc. oddanych głosów.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski