USA: Firmy z Łotwy i Szwajcarii trafiły na czarną listę za wspieranie rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego

Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (BIS) resortu handlu wpisało w środę na listę kontroli eksportu 24 spółki, w tym firmy zarejestrowane na Łotwie, Rosji, Singapurze i Szwajcarii, które miały dostarczać produkty rosyjskiemu przemysłowi zbrojeniowemu.

Do listy dodano łotewską Fibre Electric Solutions, a także jedną z największych rosyjskich firm z sektora IT Kraftway, rosyjskiego producenta elektroniki Milandr wraz z szeregiem innych rosyjskich firm oraz powiązaną z nimi zarejestrowaną w Szwajcarii spółkę Milur SA, już wcześniej objętą sankcjami za uczestniczenie w próbie obejścia kontroli eksportu elektroniki do Rosji.

Dodatkowo ograniczeniami objęto cztery singapurskie spółki zaopatrujące objętą sankcjami irańską firmę elektroniczną Pardazan System Namad Arman, biorącą udział w programie rozwoju broni masowego rażenia.

Na listę trafiło też 10 firm z Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich podejrzanych o wspieranie pakistańskich "działań nuklearnych lub związanych z proliferacją rakiet".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński