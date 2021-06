USA: Funkcjonariusze organów ścigania będą musieli nosić w pracy kamery

Funkcjonariusze organów ścigania będą musieli nosić podczas wykonywania nakazów przeszukania i aresztowania przypięte do umundurowania kamery, podobnie jka stanowa i lokalna policja - oświadczył w poniedziałek Departament Sprawiedliwości.

Wcześniej agentom federalnym zabraniano noszenia kamer, co czasami powodowało napięcie podczas wspólnych operacji z policją stanową i lokalną. Nowa dyrektywa, ogłoszona przez zastępcę prokuratora generalnego Lisę Monaco, pojawiła się, gdy administracja Bidena okazuje współczucie ofiarom brutalności policji, w przypadkach takich jak morderstwo George'a Floyda podczas aresztowania w Minneapolis rok temu, co wywołało protesty uliczne w całym kraju.

Agenci FBI, US Marshals Service, Drug Enforcement Administration i Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms & Explosives będą zobowiązani do noszenia kamer i aktywowania ich podczas wykonywania nakazu aresztowania, wykonywania nakazu przeszukania lub podczas innych czynności w ramach planowanych operacji.

Monako zleciła szefom tych służb przygotowanie i wdrożenie dyrektywy o wykorzystaniu kamer przez agentów federalnych w ciągu 30 dni. Domagała się również poinformowania agentów federalnych o polityce wprowadzonej w październiku 2020 r., która zezwala policji stanowej i lokalnej na noszenie kamer podczas służby we wspólnych operacjach z agencjami federalnymi.

Ponadto prokuratorom federalnym polecono opracowanie programu szkoleniowego, który miałby pomóc w dopuszczeniu nagrań z tych kamer jako dowodów w sądzie.

W swoim memorandum ogłaszającym nową politykę Monako wskazała na znaczenie "przejrzystości i odpowiedzialności". "Jestem przekonana, że ta polityka będzie nadal budzić zaufanie Amerykanów do pracy Departamentu Sprawiedliwości" - powiedziała Monako.