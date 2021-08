USA: Gen. McKenzie: W Afganistanie przebywa ok. 2 tys. bojowników Państwa Islamskiego

Szef Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) gen. Kenneth F. McKenzie ocenił, że na terenie Afganistanu przebywa ok. 2 tys. członków Państwa Islamskiego, w większości wypuszczonych z więzień w trakcie ofensywy talibów.

"To będzie spore wyzwanie dla talibów (...) Zbiorą to, co zasieli" - powiedział generał, odnosząc się do opróżnienia więzień przez talibów.

McKenzie jednocześnie zaznaczył, że współpraca wojskowych USA z talibami była "pragmatyczna" i sprawna, a talibowie poczynili znaczne wysiłki by zabezpieczyć lotnisko. Dodał, że USA będą kontynuowały "twarde negocjacje" z fundamentalistami, by umożliwić opuszczenie kraju przez pozostałych w Afganistanie obywateli USA, państw trzecich oraz afgańskich sojuszników USA.

"Chcieliśmy ewakuować wszystkich, ale sytuacja na to nie pozwoliła. (...) Myślę, że wykonaliśmy jednak dobrą robotę" - ocenił McKenzie.