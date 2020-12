USA: Generał Lloyd Austin kandydatem Bidena na szefa Pentagonu

Kandydatem na szefa Pentagonu jest emerytowany generał Lloyd Austin - przekazał we wtorek prezydent elekt Joe Biden. O ile zatwierdzi go Senat, będzie on pierwszym czarnoskórym ministrem obrony USA.

Za kadencji Baracka Obamy Austin był szefem Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych. Nadzorował siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie, gdzie realizował plany kampanii wojskowej dotyczące zwalczania Państwa Islamskiego (IS) w Iraku i Syrii.