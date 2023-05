USA: Gorące lato: związki zawodowe Los Angeles wspierają strajk scenarzystów

Związki zawodowe nauczycieli, kierowców ciężarówek i pracowników innych branż, które wkrótce przystąpią do negocjacjami ze swoimi pracodawcami w piątek w centrum Los Angeles wsparły strajkujących hollywoodzkich scenarzystów filmowych i telewizyjnych.

Stowarzyszenie Writers Guild of America (WGA) rozpoczęło przerwę w pracy 2 maja po tym, jak nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie wyższych płac z firmami medialnymi, w tym Walt Disney Co, Netflix Inc i Warner Bros Discovery Inc.

W piątek kilkuset członków związków zawodowych z branży turystycznej i hotelarskiej, nauczycieli, pracowników logistyki i pracowników sektora publicznego zgromadziło się w centrum Los Angeles w geście solidarności. Uczestniczące w nim związki reprezentowały ponad 200 tys. pracowników, których układy zbiorowe również wygasają w 2023 r., podali organizatorzy.

"To będzie gorące lato robotnicze" - powiedziała zgromadzonym Lorena Gonzalez, sekretarz wykonawcza Kalifornijskiej Federacji Pracy. "To wasza siła polegająca na solidarności zapewni następnemu pokoleniu pracowników możliwość życia", stwierdziła.