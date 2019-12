USA grożą Francji wysokim cłem

Rząd w Waszyngtonie zagroził 2 grudnia, że nałoży stuprocentowe cło na wybrane produkty z Francji. Pretekstem do takiego działania jest podatek cyfrowy, który Paryż nałożył na koncerny technologiczne. Francuzi nie kazali długo czekać na odpowiedź.

Podatek, który wprowadzili Francuzi wszedł w życie w lipcu. Wynosi 3 proc. od przychodów uzyskiwanych przez firmy we Francji. Zgodnie z francuskim prawodawstwem ma zastosowanie do firm świadczących usługi cyfrowe, z globalnymi przychodami przekraczającymi 750 mln euro rocznie i przychodami we Francji powyżej 25 mln euro rocznie. Latem 2019 r. 30 firm klasyfikowało się jako podmioty spełniające te wymogi.AFP szacowała, że w 2019 r. podatek ma przynieść 400 mln euro wpływów do budżetu, a w 2020 r. - 650 mln euro.Już wtedy Lighthizer podkreślał, że Waszyngton jest zaniepokojony decyzją Paryża.O podatku cyfrowym mówiła w sierpniu tego roku Katarzyna Królak-Wyszyńska, prezes Innovatika.Oceniała ona w wypowiedzi dla mediów, że giganci technologiczni działający w oparciu o cyfrowe modele biznesowe, monopolizują rynek usług. - Prowadzą działalność, która wyklucza skutecznie pojawianie się innowacyjnych rozwiązań - dodawała. W jej ocenie tak powstały monopolista ma więcej niż tylko siłę rynkową i biznesową, ma siłę równoważną z siłą rządu państwa.W Stanach Zjednoczonych w 2018 r. co najmniej 60 firm z listy Fortune 500 zgłosiło, że od dochodów uzyskanych w USA nie zapłaciło nawet dolara (analiza opublikowana przez Institute on Taxation and Economic Policy, think tank z siedzibą w Waszyngtonie).