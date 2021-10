USA: Groźna pogoda zbliża się do wschodniego. wybrzeża

70 milionom ludzi na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych zagraża, według poniedziałkowych prognoz, wiatr w porywach do 112.6 km/godz. deszcz i grad o średnicy do blisko czterech cm. Dla niektórych rejonów wydanoo ostrzeżenia przed powodziami.

W ślad za tym jak Zachodnie Wybrzeże dotknęły rekordowe opady deszczu i niebezpieczne lawiny błotne (…) 70 mln Amerykanów we wschodnich Stanach Zjednoczonych jest teraz również narażonych na ryzyko wystąpienia gwałtownych zjawisk pogodowych. Strefa zagrożenia w poniedziałek rozciągała się od południowych Appalachów po Nowy Jork - informowała telewizja CNN.

Według Centrum Prognozowania Burz Krajowej Służby Meteorologicznej w poniedziałek wieczorem we wschodniej części stanu Maryland, środkowej i wschodniej Wirginii oraz środkowej Karoliny Północnej obowiązywało ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami. Główne zagrożenie stanowi silny wiatr osiągający w porywach 112.6 km/godz, ale możliwy jest również grad o średnicy do 4 cm, a także jedno lub dwa tornada.

Meteorolodzy przewidują też wystąpienie powodzi. Narażona jest na to ludność od stanu Massachusetts do New Jersey. Do wtorkowego popołudnia obowiązują tam ostrzeżenia przed powodziami. Na niektórych obszarach opady deszczu mogą przekraczać 2,5 cm na godzinę.

Zgodnie z raportami służb meteorologicznych w niedzielę w Missouri, Illinois i Kansas odnotowano co najmniej 13 doniesień o tornadach. Trwa tam szacowanie szkód.

Kalifornijczycy wciąż natomiast zmagają się z ulewnymi deszczami, które pobiły w miniony weekend rekordy.

CNN przypomniała, powołując się na poniedziałkowe doniesienia służb meteorologicznych, że w niedzielę w centrum San Francisco zarejestrowano "zdecydowanie najbardziej mokry dzień października w historii miasta". Spadło tam 10,7 cm deszczu,

Sacramento pobiło swój jeszcze wyższy 24-godzinny rekord opadów. W centrum miasta między godziną 1 w nocy w niedzielę a 1 w nocy w poniedziałek odnotowano 13,8 cm deszczu.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski