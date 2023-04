USA: Grupa 19 republikańskich ustawodawców wzywa Bidena do zahamowania pomocy dla Ukrainy

Grupa republikańskich kongresmenów i senatorów wystosowała list do prezydenta USA Joe Bidena, wzywając go do zrezygnowania z "nieograniczonej" pomocy dla Ukrainy, która ich zdaniem nie służy interesom Waszyngtonu - pisze w czwartek wieczorem (czasu lokalnego) dziennik "The Hill".

Autorzy listu oceniają, że udzielanie Ukrainie pomocy "grozi dalszą eskalacją i nie opiera się na jasnej strategii, która byłaby bardzo potrzebna", a ponadto prowadzi "jedynie do przedłużania konfliktu, eskalacji i dalszej przemocy".

Ameryka powinna się skoncentrować na własnych siłach zbrojnych i zasobach gospodarczych "zamiast przeznaczać istotne środki na zagraniczny konflikt" - cytuje autorów "The Hill".

"Nasze narodowe i ekonomiczne bezpieczeństwo wymaga alternatywnych (rozwiązań). Nieograniczona pomoc USA dla Ukrainy musi się skończyć i będziemy się stanowczo przeciwstawiać wszelkim przyszłym pakietom pomocowym, jeśli nie będą one powiązane z jasną dyplomatyczną strategią mającą na celu zakończenie tej wojny" - napisali republikanie w liście podpisanym przez 19 kongresmenów i senatorów.

"Naszym interesom narodowym i interesom narodu ukraińskiego najlepiej służyć będzie nakłanianie do negocjacji, które są pilnie potrzebne, aby zakończyć ten konflikt" - głosi dalej pismo wysłane do prezydenta Bidena.

Republikański spiker Izby Reprezentantów Kevin McCarthy zadeklarował jesienią, że nie chce Ukrainie "wypisywać czeków in blanco", i zapowiadał "wyhamowanie dalszej pomocy dla Ukrainy", której - jego zdaniem - nie chce większość GOP, czyli Partii Republikańskiej.