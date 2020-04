USA: 778 nowych ofiar śmiertelnych koronawirusa w stanie Nowy Jork

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo poinformował we wtorek, że w jego stanie w ciągu ostatnich 24 godzin na Covid-19 zmarło 778 osób, a liczba pacjentów hospitalizowanych spadła po raz pierwszy od początku epidemii, choć do szpitala trafiło około 1,6 tys. osób.

Łączna suma ofiar śmiertelnych koronawirusa w tym stanie to 10834. Liczba osób hospitalizowanych spadła o 128, z 18825 w poniedziałek do 18697 we wtorek.

Cuomo ponownie nawiązał do planów prezydenta Donalda Trumpa dotyczących znoszenia restrykcji związanych z epidemią w poszczególnych stanach, które skrytykował już wcześniej.

"W tym kraju nie mamy króla. Nie chcieliśmy króla, a więc mamy konstytucję i wybieramy prezydenta" - powiedział gubernator, odnosząc się do poniedziałkowej wypowiedzi Trumpa, który oznajmił, że "jeśli ktoś jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, jego władza jest totalna".

Cuomo podkreślił, że "restartowanie gospodarki" musi być przeprowadzane w sposób inteligentny i metodyczny, aby nie zaprzepaścić korzyści, jakie płyną z kwarantanny, która doprowadziła do ograniczenia rozwoju epidemii.

Gubernator podkreślił jednak, że mimo, iż Trump "wydaje się szukać powodu do kłótni", w tak wyjątkowej sytuacji nie wolno pozwalać sobie na konflikty polityczne i "prezydent nie będzie musiał podejmować z nim walki".

Zaapelował też o większą pomoc finansową władz federalnych, ponieważ wyczerpały się środki stanowe.

Wcześniej we wtorek Cumo powiedział, że nawet jeśli Trump każe mu znieść restrykcje związane z pandemią koronawirusa w jego stanie, to on nie zastosuje się do polecenia szefa państwa, jeśli uzna to za niebezpieczne posunięcie.

Była to reakcja na wypowiedź Trumpa, który oznajmił, że chce, by kraj "był otwarty tak szybko, jak to możliwe" i powołał się na "totalną władzę" prezydenta USA.