USA: Gubernator Cuomo przewodniczącym nowojorskiej delegacji na konwencję Demokratów

Gubernator Andrew Cuomo stanie na czele delegacji stanu Nowy Jork na krajową konwencję Partii Demokratycznej. Został nominowany, pokonując w głosowaniu młodą i popularną kongresmenkę Alexandrię Ocasio-Cortez.

Wysunięcie kandydatury Ocasio-Cortez, nazywanej w amerykańskich mediach AOC, było niespodzianką. Reprezentuje ona w Izbie Reprezentantów część dzielnicy Queens oraz Bronx i jest to jej pierwsza kadencja na Kapitolu.

Jako gubernator Cuomo uważany jest za faktycznego szefa stanowej Partii Demokratycznej - otrzymał 218 głosów, a jego konkurentka 34.

Cała sprawa poirytowała przewodniczącego partii w stanie Nowy Jork Jaya Jacobsa, który jest sojusznikiem Cuomo. W wypowiedzi dla dziennika "New York Post" przyznał, że był wściekły, ponieważ przegapił moment, kiedy podczas internetowego posiedzenia padł wniosek o nominowanie Ocasio-Cortez.

"Nie wypadła dobrze. AOC uzyskała 13 procent głosów i głosowała na siebie" - powiedział. Wyjaśnił również, że był rozczarowany, ponieważ życzył sobie jedności partyjnej przed rozpoczęciem konwencji, która odbędzie się w Milwaukee, w stanie Wisconsin, od 17 do 20 sierpnia. W jej trakcie partyjną nominację w listopadowych wyborach prezydenckich w USA ma otrzymać Joe Biden.

"Byłem tym zaskoczony. To było działanie w złej wierze" - przekonywał Jacobs dodając, że za nominacją Ocasio-Cortez stoją prawdopodobnie "nieuczciwi manipulatorzy", a nie ona sama.

Kongresmenka odcięła się od incydentu. Jej rzeczniczka Laurent Hitt poinformowała, że AOC osobiście nie uczestniczyła w spotkaniu, chociaż reprezentował ją i głosował na nią współpracownik.

"Alexandria była zaskoczona, że ktoś ją nominował. Nie prosiliśmy o to nikogo. Nie próbowaliśmy zbierać głosów. Nie mieliśmy żadnych planów w tej sprawie" - przekonywała Hitt.

Do sporu między Ocasio-Cortez i Cuomo dochodzi nie po raz pierwszy. Jak zauważył "New York Post" była ona jedną z inicjatorek sprzeciwu wobec wspieranego przez gubernatora planu otwarcia nowej głównej siedziby firmy Amazon na Queensie. Skrytykowała również Cuomo za odmowę poparcia wyższych podatków dla zamożnych, tak by zachować usługi dla nowojorczyków znajdujących w potrzebie z powodu kryzysu gospodarczego związanego z pandemią Covid-19.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski