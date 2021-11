USA: Gubernator New Jersey Phil Murphy wywalczył reelekcję

Gubernator stanu New Jersey Phil Murphy został zwycięzcą wtorkowych wyborów i wywalczył reelekcję jako pierwszy polityk Demokratów na tym stanowisku od ponad 40 lat. Jego przewaga nad republikańskim rywalem Jackiem Ciattarellą była jednak znacznie mniejsza od oczekiwanej.

Po podliczeniu 87 proc. głosów, Murphy prowadził z przewagą niecałego punktu procentowego i 20 tys. głosów. Według analizy Associated Press, wystarczy to, by zapewnić mu zwycięstwo w nieoczekiwanie zaciętym wyścigu.

Choć Murphy jest pierwszym od 1977 r. Demokratą, który wygrał w New Jersey reelekcję, jego wygrana była spodziewana. Przedwyborcze sondaże dawały mu 5-10 punktów procentowych przewagi, zaś rok temu Joe Biden wygrał w New Jersey z przewagą 16 punktów nad Donaldem Trumpem.

Podczas swojej pierwszej kadencji Murphy dokonał szeregu znaczących reform, m.in. wprowadzając gwarantowany urlop rodzicielski i legalizując marihuanę.

Na gorszy wynik gubernatora mogły mieć wpływ słabe notowania prezydenta Bidena. Podobnie było w drugim stanie, który wybierał gubernatora - Wirginii - gdzie kandydat Demokratów Terry McAuliffe nieoczekiwanie przegrał swój wyścig z Republikaninem Glennem Youngkinem. W 2020 r. Biden wygrał w Wirginii z Trumpem 10 punktami procentowymi.

W środę prezydent przyznał, że wynik wyborów może świadczyć o tym, że "ludzie są niezadowoleni", m.in. z powodu przebiegu walki z pandemią, wysokiej inflacji i cen benzyny.