USA: Gubernator Nowego Jorku: będzie rozporządzenie ws. przejmowania sprzętu medycznego

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo w piątek zapowiedział wydanie zarządzenia o przejmowaniu przez stan sprzętu medycznego od różnych instytucji. Wcześniej poinformował, że w ciągu ostatnich 24 godzin na Covid-19 zmarło 562 mieszkańców stanu, najwięcej od wybuchu epidemii.

Zgodnie z najnowszymi statystykami w ostatniej dobie liczba mieszkańców stanu Nowy Jork zmarłych wskutek zakażenia koronawirusem wzrosła o 562 do 2935. W tym samym czasie o 10 proc. wzrosła liczba potwierdzonych przypadków, do 102 863. W samym mieście było ich 57 159 co stanowi wzrost o 5 350 w ciągu 24 godzin.

Gubernator zapowiedział podpisanie zarządzenia wykonawczego pozwalającego władzom stanowym przejmować wszelkie środki ochrony osobistej, w tym maseczki medyczne, rękawiczki, a także respiratory od instytucji publicznych i prywatnych. Motywował to wymogiem zgromadzenia niezbędnego sprzętu medycznego do leczenia pacjentów. Zapewniał, że sprzęt będzie albo zostanie oddany, albo instytucje te otrzymają zwrot kosztów.

"Nie pozwolę ludziom umrzeć (…). wiem, że kończą się nam respiratory i ludzie mogą umrzeć, ponieważ nie ma respiratorów, a w innych częściach stanu są szpitale mające respiratory, których nie używają" - uzasadniał Cuomo.

Wcześniej porównywał sytuację do patrzenia na huragan powoli pustoszący kraju, podczas gdy wiadomo, jaką drogą podąża. "Dlaczego nie rozdzielić zasobów krajowych i po prostu wyprzedzić huragan?" - pytał gubernator.

W piątek ponownie wezwał rząd federalny do pomocy w uzyskaniu większej liczby respiratorów, których brakuje w całych Stanach Zjednoczonych. Jak przypomniał, lekarze używają jednocześnie jednego respiratora dla dwóch pacjentów, posługują się też z konieczności urządzeniami do nieinwazyjnej wentylacji płuc BIPAP i aparatami anestezjologicznymi w charakterze prowizorycznych respiratorów.

"Nowy Jork przeżywa kryzys. Pomóżcie Nowemu Jorkowi. (…) Żaden stan nie uzyska sam potrzebnego zaopatrzenia. Żaden stan nie może uzyskać potrzebnych środków ochrony osobistej. Żaden stan nie zdobędzie potrzebnych respiratorów. Rynek dosłownie się załamał" - alarmował gubernator.

Wobec trudności budżetowych i obciążenia stanu z powodu wydatków związanych z epidemią złożył podziękowania założycielowi serwisu Alibaba Jackowi Ma i jego prezesowi Michaelowi Evansowi za pomoc w zdobyciu sprzętu medycznego.

W trakcie konferencji prasowej w Albany Cuomo powiadomił, że centrum kongresowe Jacob K. Javits, w którym Korpus Inżynieryjny Armii USA zbudował tymczasowy szpital, będzie w służyć w pełni pacjentom z koronawirusem.

Gubernator nawiązywał także do sytuacji na przysłanym do Nowego Jorku przez władze federalne największym na świecie statku-szpitalu marynarki wojennej USNS Comfort. Może on obsłużyć 1000 pacjentów, ale w czwartek wieczorem było ich tam zaledwie 20.

"Porozmawiam z sekretarzem obrony. (…) Wiem, że nie biorą pacjentów z pozytywnym wynikiem (badania na koronawirusa - PAP). Ale żeby być uczciwym, powiedzieli to od pierwszego dnia" - wskazał Cuomo.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski