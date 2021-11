USA: Gubernator Oklahomy złagodził wyrok z kary śmierci na dożywocie dla mężczyzny skazanego za zabójstwo

Gubernator Oklahomy Kevin Stitt ułaskawił w czwartek tuż przed egzekucją skazanego za zabójstwo Juliusa Jonesa, łagodząc jego wyrok śmierci na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

Jak podała CNN o decyzji powiadomiono na kilka godzin przed planowaną na godz. 16:00 lokalnego czasu egzekucją.

Sprawa Jonesa przyciągnęła uwagę m.in. dzięki serialowi ABC "The Last Defense". Ponad 6 milionów osób podpisało petycję online, wzywając Stitta o interwencję i zapobieżenie egzekucji Jonesa. Wyrok wywołał wiele protestów.

"Republikański gubernator podjął decyzję po +modlitewnym rozważeniu i zapoznaniu się z materiałami przedstawionymi przez wszystkie strony tej sprawy+" - zauważyła CNN.

Adwokat Jonesa, Amanda Bass, nazwała decyzję gubernatora "ważnym krokiem w kierunku przywrócenia wiary społeczeństwa w system sądownictwa karnego poprzez zapewnienie, że Oklahoma nie wykona egzekucji na niewinnym człowieku". Jak zarazem dodała, rodzina i zwolennicy Jonesa mieli nadzieję, że zostanie on zwolniony warunkowo.

Mężczyzna został skazany za zamordowanie Paula Howella w 1999 roku podczas napadu na samochód. 28 lipca ok. godziny 21:30 jego siostra z córkami wysiadły z pojazdu przed domem rodziców i usłyszały strzały. Zauważyły czarnoskórego mężczyznę. Howell zmarł około 1:45 następnego dnia rano.

Jones, jego rodzina, adwokaci i zwolennicy twierdzą, że jest niewinny.

"Wniosek o ułaskawienie argumentuje, że znalazł się on w celi śmierci z powodu +fundamentalnych błędów w systemie (…), w tym nieskutecznych i niedoświadczonych obrońców, uprzedzeń rasowych wśród ławy przysięgłych i rzekomych uchybień prokuratorskich" - przypomina CNN.

19-letni wówczas Jones został aresztowany w dzień po tym, jak znaleziono narzędzie zbrodni w domu jego rodziny. Był sądzony z współoskarżonym, Christopherem Jordanem skazanym na 30 lat więzienia. Zeznawał on przeciw Jonesowi i wyszedł na wolność w 2014 roku.

Rodzina Howella pozostaje przekonana o winie Jonesa. Powtórzyła to w wydanym oświadczeniu.

"Wiemy, że gubernator Stitt miał do podjęcia trudną decyzję. Pocieszamy się tym, że jego decyzja potwierdziła winę Juliusa Jonesa i nie będzie się on kwalifikował się do końca życia (…) do złagodzenia kary, ułaskawienia lub zwolnienia warunkowego. Julius Jones na zawsze zmienił nasze życie" - głosi m.in. oświadczenie.

Ostatnie dwie dekady były "koszmarem dla mojej rodziny" - akcentowała z kolei matka skazanego, Madeleine Davis-Jones. Móiła, że będzie się modlić za Howellów.

Według CNN w sprawie jest sporo niejasności m.in. dotyczących wiarygodności zeznań Jordana oraz jego rodziny twierdzącej, że był w domu w czasie napadu. Wspomina o kilku osobach, których zdaniem Jordan, przyznał się jakoby do zabicia Howella i ukrycia broni w domu Jonesa.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski