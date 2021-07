USA: Gubernator Teksasu zapowiedział zatrzymanie stanowych kongresmenów

Republikański gubernator Teksasu Greg Abbott zapowiedział w poniedziałek, że deputowani Demokratów, którzy w poniedziałek wyjechali ze stanu, by zablokować reformę prawa wyborczego, zostaną po powrocie zatrzymani i zmuszeni do udziału w obradach stanowego parlamentu.

"Jak tylko wrócą do stanu, zostaną zatrzymani i zawiezieni z powrotem na (teksański - PAP) Kapitol" - zapowiedział Abbott w wywiadzie dla telewizji Fox News.

Republikanin odniósł się w ten sposób do poniedziałkowego wyjazdu do Waszyngtonu 51 stanowych kongresmenów z Partii Demokratycznej. Opuszczając stan w trakcie specjalnej sesji teksańskiej Izby Reprezentantów, politycy uniemożliwili zebranie kworum i w ten sposób zablokowali przegłosowanie kontrowersyjnej reformy prawa wyborczego, ograniczającego m.in. możliwość głosowania korespondencyjnego.

Teksańska konstytucja pozwala na użycie policji stanowej, by zmusić deputowanych do stawienia się w Izbie w przypadku braku kworum, ale jest to możliwe tylko jeśli znajdują się oni na terenie stanu. To już drugi raz, kiedy teksańscy Demokraci - będący w mniejszości w stanowej legislaturze - zastosowali podobną taktykę, by zablokować ten sam projekt ustawy. Poprzednim razem, pod koniec maja, opuścili gmach Kapitolu tuż przed wymaganym terminem jej przyjęcia. Wcześniej tę taktykę stosowali też Republikanie w Oregonie, starając się zablokować ustawę dotyczącą zmian klimatu.

Choć obecna specjalnie zwołana sesja teksańskiego parlamentu kończy się 7 sierpnia, Abbott zapowiedział, że będzie zwoływał kolejne, jeśli parlamentarzyści do tego czasu nie wrócą do stanu.

Determinację deklarują też jednak Demokraci. "Jesteśmy zdeterminowani, by zabić tę ustawę" - oświadczył we wtorek szef klubu partii Chris Turner.

Teksańska ustawa jest jedną z kilku inicjatyw legislatur stanowych kontrolowanych przez Republikanów, mającą na celu ograniczyć możliwości oddania głosu poza lokalami wyborczymi. Projekt przewiduje m.in. dodatkowe wymagania do głosowania pocztą, ograniczenie godzin oddawania głosu w ramach wczesnego głosowania czy zakaz głosowania "drive-thru" - nowej metody wprowadzonej przez władze Houston, gdzie głos można było oddać bez wysiadania z samochodu.

Zdaniem Republikanów celem reform jest zwiększenie zabezpieczenia wyborów przed fałszerstwami. Demokraci twierdzą, że chodzi o utrudnienie głosowania mniejszościom. Teksas, drugi najludniejszy stan USA, od dekad jest zdominowany przez Republikanów, jednak zachodzące w stanie zmiany demograficzne faworyzują Demokratów i mogą wkrótce zmienić dotychczasowy rozkład sił politycznych.

Po kontestowanych przez byłego prezydenta Donalda Trumpa wyborach w 2020 r. kwestia praw wyborczych i bezpieczeństwa głosowania jest jedną z głównych pól sporu politycznego w USA. We wtorek w Filadelfii przemówienie na ten temat ma wygłosić prezydent Joe Biden.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński